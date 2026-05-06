Perfumy inspirowane Kingdom Come. Cena powala jak zapach kowala po całodziennej zmianie

Marzyliście kiedyś, by pachnieć jak Henryk? Raczej nie, biorąc pod uwagę, że Kingdom Come: Deliverance to zwyczajny syn kowala.

Czemu w ogóle o to pytamy? Ano dlatego, że pojawiły się perfumy inspirowane właśnie hitem od Warhorse Studios. Zapachnij jak Kingdom Come: Deliverance W internetowym sklepie czeskiego studia znajdziemy bowiem wodę perfumowaną Kintsugi Perfumes Kingdom Come. Za propozycją tą stoi właśnie Kintsugi Perfumes – dom perfumeryjny z Pragi, który stara się wzbogacać swoje zapachy o artystyczne koncepcje. Jego główną postacią jest niejaki Martin Svach i to właśnie on powołał do życia perfumy nawiązujące do wspomnianego Kingdom Come: Deliverance, stawiając przy tym na mieszankę składników, które z powodzeniem możemy znaleźć w samej grze.

Perfumiarz Martin Svach czerpał inspirację z nut zapachowych, na które główny bohater Henryk natyka się w grze. Zbiera on szałwię, rumianek i lawendę, aby warzyć mikstury lecznicze, oraz spożywa jabłka lub miód, by zyskać energię do zadań zlecanych przez swojego dowódcę, Jana Żiżkę. Elementy te znajdują odzwierciedlenie w piramidzie zapachowej perfum, zawierającej składniki, które towarzyszą graczowi przez cały świat gry – możemy wyczytać w opisie produktu.

Kintsugi Perfumes Kingdom Come kupimy, jak zostało wspomniane, na stronie samego Warhorse w dwóch wariantach. Tańszy to tester o pojemności 2 ml, za który zapłacimy 8 euro. Droższa wersja to 50-mililitrowy flakon wyceniony na 156 euro. Na ten moment produkt ten zamawiać można jedynie na terenie Unii Europejskiej, aczkolwiek przedstawiciele studia już teraz zapewnili, iż pracują również nad wysyłką do Stanów Zjednoczonych. Taka ekspansja marki nie dziwi, bo samo Warhorse mówi o niej już od dawna. – Od pewnego czasu rozwijamy markę Kingdom Come poza grami wideo. Zaczęliśmy od komiksów, koncertów i turystyki, ale najbardziej pociągał nas film. Dlatego wspólnie z Danem pracujemy nad tym, aby wejść na ekrany kin lub platformy – mówił jeszcze w lutym Martin Fryvaldsky, szef studia. W ten sposób potwierdził on fakt, iż powstaje film Kingdom Come, za który odpowiadać będzie twórca growego oryginału, Daniel Vavra.

