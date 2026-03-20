Nvidia okłamała graczy w sprawie DLSS 5? Technologia mocno ingeruje w wizję artystyczną gier

I tyle byłoby z zapewnień prezesa firmy.

Na początku bieżącego tygodnia Nvidia zapowiedziała DLSS 5, pokazując zmiany w oprawie graficznej, jaka nowa technologia z kart graficznych GeForce będzie mogła dokonać. Gracze szybko zaczęli krytykować najnowsze rozwiązanie od firmy, a dołączyli do nich liczni deweloperzy, w tym producent Death Stranding 2, który przyznał, że przez DLSS 5 gry wyglądają, jakby zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Teraz pojawiły się nowe informacje o tej technologii, które rzucają zupełnie inne światło na to, jak w praktyce działa najnowsza technologia skalowania obrazu. Odpowiedzi przedstawiciela firmy, Jacoba Freemana, rozwiewają część wątpliwości, ale jednocześnie rodzą kolejne pytania dotyczące wcześniejszej komunikacji marketingowej. DLSS 5 bardziej ingeruje w wygląd gry, niż wcześniej Nvidia to zapowiadała Z ujawnionych szczegółów wynika, że DLSS 5 korzysta z relatywnie prostych danych wejściowych. Model opiera się na pojedynczej klatce 2D oraz wektorach ruchu. To podejście różni się od wcześniejszych sugestii, które mogły wskazywać na głębszą analizę sceny w oparciu o dane przestrzenne.

Najważniejsza zmiana w postrzeganiu technologii dotyczy tego, czego DLSS 5 faktycznie nie robi. Nvidia potwierdziła, że rozwiązanie nie odczytuje bezpośrednio geometrii 3D, głębi czy właściwości materiałów generowanych przez silnik gry. Oznacza to, że takie elementy jak metaliczność, czy chropowatość nie są bezpośrednio wykorzystywane przez model. Zamiast tego system analizuje obraz i na jego podstawie samodzielnie interpretuje cechy sceny. Według firmy obejmuje to rozpoznawanie takich elementów jak włosy, tkaniny, skóra czy warunki oświetleniowe, jednak wszystko odbywa się na podstawie jednej klatki. Wcześniejsze materiały promocyjne sugerowały bardziej zaawansowane rozumienie sceny przez DLSS 5. W praktyce okazuje się, że model nie ma dostępu do pełnych danych silnika gry, a wiele aspektów obrazu jest jedynie szacowanych przez sztuczną inteligencję. To może tłumaczyć pojawiające się w sieci przykłady budzące kontrowersje. Na niektórych materiałach postacie zyskują detale, które wcześniej nie były widoczne, na przykład dodatkowe pasma włosów. W innych przypadkach zmieniają się rysy twarzy, co sugeruje, że model nie tylko poprawia jakość obrazu, ale momentami interpretuje go na nowo. Nvidia podkreśla, że geometria modeli w silniku gry pozostaje niezmieniona. Nie zmienia to jednak faktu, że finalny obraz widoczny dla gracza może odbiegać od oryginalnej wizji twórców.

GramTV przedstawia:

Kolejną kwestią jest wpływ deweloperów na działanie DLSS 5. Obecnie mogą oni regulować ogólne parametry, takie jak intensywność efektu, kontrast, nasycenie czy balans kolorów. Dostępne są także maski pozwalające wykluczyć wybrane elementy obrazu z działania technologii. Brakuje jednak narzędzi umożliwiających precyzyjną kontrolę nad konkretnymi detalami generowanymi przez AI. Twórcy nie mają bezpośredniej możliwości poprawienia pojedynczych elementów, takich jak szczegóły twarzy czy subtelne zmiany w wyglądzie postaci. W praktyce oznacza to, że jeśli efekt działania modelu jest niepożądany, jedyną opcją pozostaje jego ograniczenie lub całkowite wyłączenie. Firma zaznacza, że prezentowane materiały pochodzą z bardzo wczesnej wersji DLSS 5. To sugeruje, że finalna implementacja może jeszcze ulec zmianie. Jednocześnie obecne wyjaśnienia pokazują, że technologia działa inaczej, niż wielu graczy mogło zakładać. Największym znakiem zapytania pozostaje balans między poprawą jakości obrazu a zachowaniem oryginalnej wizji artystycznej. Jeśli DLSS 5 faktycznie „dopowiada” detale zamiast je wiernie rekonstruować, może to stać się jednym z głównych tematów dyskusji wokół tej technologii w najbliższych miesiącach.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.