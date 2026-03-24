Zaloguj się lub Zarejestruj

Długi gameplay z prezentacji DLSS 5. Tak wygląda ulepszony Starfield

Radosław Krajewski
2026/03/24 10:50
1
0

Gra Bethesdy wygląda z technologią Nvidii lepiej, czy gorzej?

Nowa generacja technologii skalowania obrazu od Nvidii, czyli DLSS 5 została szerzej zaprezentowana na targach GTC 2026. Chociaż nowa wersja DLSS-a, która zadebiutuje jesienią tego roku, zbiera mnóstwo krytyki, to prezes firmy, Jensen Huang, stanął w obronie technologii, wprost przyznając, że gracze mylą się co do DLSS-a 5. Teraz podczas targów pierwsi gracze mieli okazję na własne oczy przekonać się, co potrafi DLSS 5 na przykładzie Starfielda od Bethesdy.

Starfield z DLSS 5 na 12-minutowym gameplayu

Do sieci trafiło blisko dwanaście minut rozgrywki opublikowane przez kanał Plano Plays Games. Materiał pozwala zobaczyć, jak nowa technologia radzi sobie w Starfieldzie, gdyż na nagraniu pokazano, jak gracz wielokrotnie przełącza się między włączonym i wyłączonym DLSS 5. Różnice nie sprowadzają się wyłącznie do ostrości obrazu. Najbardziej zauważalne są zmiany w oświetleniu oraz drobne usprawnienia wizualne, które wpływają na odbiór całej sceny.

DLSS 5 wykorzystuje techniki renderowania neuronowego w czasie rzeczywistym, co oznacza, że system analizuje obraz na poziomie pojedynczych pikseli i na tej podstawie generuje bardziej realistyczne odbicia światła oraz cienie. Według prezentujących rozwiązanie ma to znacząco uprościć pracę deweloperów, szczególnie tych, którzy korzystali już z wcześniejszych wersji technologii. Przejście z DLSS 4 ma być stosunkowo bezproblemowe, co może przyspieszyć wdrażanie nowej technologii w kolejnych produkcjach.

GramTV przedstawia:

Warto jednak zaznaczyć, że pierwsza prezentacja DLSS 5 spotkała się z mieszanym odbiorem. Część odbiorców zwracała uwagę, że efekty przypominają filtr nakładany przez sztuczną inteligencję, co budziło wątpliwości dotyczące naturalności obrazu. Najnowsze materiały ze Starfielda nie rozwiewają wszystkich tych obaw, ale jednocześnie pokazują, że technologia wciąż znajduje się na wczesnym etapie rozwoju.

Bethesda już wcześniej sygnalizowała zainteresowanie nowym rozwiązaniem. Todd Howard podkreślał, że studio chce wykorzystać potencjał DLSS 5 zarówno w Starfieldzie, jak i w przyszłych projektach. Jeśli zapowiedzi się potwierdzą, możemy być świadkami kolejnego istotnego kroku w rozwoju oprawy graficznej gier.

Źródło:https://insider-gaming.com/heres-what-nvidia-dlss-5-looks-like-in-starfield-right-now/

Tagi:

Tech
gameplay
NVIDIA
rozgrywka
GeForce
sztuczna inteligencja
technologia
Starfield
Nvidia RTX
GeForce RTX
AI
DLSS
DLSS 5
GTC 2026
Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
GThoro
Gramowicz
Dzisiaj 11:19

Nieważne ile filtrów i mejkapów nałoży się na kupę szajsu, to dalej bedzie kupa szajsu.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112