Długi gameplay z prezentacji DLSS 5. Tak wygląda ulepszony Starfield

Do sieci trafiło blisko dwanaście minut rozgrywki opublikowane przez kanał Plano Plays Games. Materiał pozwala zobaczyć, jak nowa technologia radzi sobie w Starfieldzie, gdyż na nagraniu pokazano, jak gracz wielokrotnie przełącza się między włączonym i wyłączonym DLSS 5. Różnice nie sprowadzają się wyłącznie do ostrości obrazu. Najbardziej zauważalne są zmiany w oświetleniu oraz drobne usprawnienia wizualne, które wpływają na odbiór całej sceny.
DLSS 5 wykorzystuje techniki renderowania neuronowego w czasie rzeczywistym, co oznacza, że system analizuje obraz na poziomie pojedynczych pikseli i na tej podstawie generuje bardziej realistyczne odbicia światła oraz cienie. Według prezentujących rozwiązanie ma to znacząco uprościć pracę deweloperów, szczególnie tych, którzy korzystali już z wcześniejszych wersji technologii. Przejście z DLSS 4 ma być stosunkowo bezproblemowe, co może przyspieszyć wdrażanie nowej technologii w kolejnych produkcjach.
Bethesda już wcześniej sygnalizowała zainteresowanie nowym rozwiązaniem. Todd Howard podkreślał, że studio chce wykorzystać potencjał DLSS 5 zarówno w Starfieldzie, jak i w przyszłych projektach. Jeśli zapowiedzi się potwierdzą, możemy być świadkami kolejnego istotnego kroku w rozwoju oprawy graficznej gier.