Długi gameplay z prezentacji DLSS 5. Tak wygląda ulepszony Starfield

Nowa generacja technologii skalowania obrazu od Nvidii, czyli DLSS 5 została szerzej zaprezentowana na targach GTC 2026. Chociaż nowa wersja DLSS-a, która zadebiutuje jesienią tego roku, zbiera mnóstwo krytyki, to prezes firmy, Jensen Huang, stanął w obronie technologii, wprost przyznając, że gracze mylą się co do DLSS-a 5. Teraz podczas targów pierwsi gracze mieli okazję na własne oczy przekonać się, co potrafi DLSS 5 na przykładzie Starfielda od Bethesdy.

Starfield z DLSS 5 na 12-minutowym gameplayu

Do sieci trafiło blisko dwanaście minut rozgrywki opublikowane przez kanał Plano Plays Games. Materiał pozwala zobaczyć, jak nowa technologia radzi sobie w Starfieldzie, gdyż na nagraniu pokazano, jak gracz wielokrotnie przełącza się między włączonym i wyłączonym DLSS 5. Różnice nie sprowadzają się wyłącznie do ostrości obrazu. Najbardziej zauważalne są zmiany w oświetleniu oraz drobne usprawnienia wizualne, które wpływają na odbiór całej sceny.