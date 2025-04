Reżyser Kingdom Come: Deliverance 2 liczy, że AI pomoże mu stworzyć więcej gier

Czeski deweloper w rozmowie z The Game Bussines (dzięki VGC ) zdradził, że presja związana z tworzeniem gier wideo wywołała u niego „poważne problemy zdrowotne”. Vávra przyznał, że musi „trochę zwolnić”, a cała sytuacja skłoniła go do pewnej refleksji. Reżyser Kingdom Come: Deliverance 2 zaczął się bowiem zastanawiać, ile jeszcze gier będzie w stanie stworzyć.

Reżyser Kingdom Come: Deliverance 2 dodaje, że „byłoby wspaniale”, gdyby jego wizja przyszłości się ziściła. Deweloper zdradził bowiem, że ma „kilka dużych pomysłów”, ale wymagają one „dużo czasu i przygotowań”. Część z nich – jak sam podkreśla – „ma tak duży potencjał, jak Kingdom Come: Deliverance”.

Na koniec warto przypomnieć, że Kingdom Come: Deliverance 2 zadebiutowało 4 lutego 2025 roku na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Warhorse Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Kingdom Come: Deliverance 2 – odważnym szczęście naprawdę sprzyja.