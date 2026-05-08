Netflix szykuje mroczny thriller science fiction o sztucznej inteligencji. Zagrają w nim wielkie gwiazdy Hollywood

Joseph Gordon-Levitt rozpoczął prace nad nowym filmem.

Joseph Gordon-Levitt, znany jako aktor, ale też jako reżyser, wraca za kamerę z nowym projektem science fiction. Produkcja może okazać się jednym z ciekawszych thrillerów o sztucznej inteligencji ostatnich lat. Film roboczo funkcjonuje pod tytułem 2034 i właśnie rozpoczął zdjęcia w Serbii oraz Czarnogórze. Joseph Gordon-Levitt za kamerą thrillera science fiction dla Netflix Produkcja już wcześniej wzbudzała spore zainteresowanie w Hollywood. Jeszcze w ubiegłym roku prawa do filmu przejął Netflix po zaciętej walce kilku dużych studiów. Za projekt odpowiada także wytwórnia T-Street Productions należąca do Riana Johnsona, twórcy serii Na noże.

W obsadzie znalazło się kilka bardzo głośnych nazwisk. W filmie wystąpią między innymi Rachel McAdams, Jeff Daniels, Joel Edgerton, Caleb McLaughlin oraz Nnamdi Asomugha. Sam Gordon-Levitt również bierze udział w tworzeniu scenariusza razem z Kieranem Fitzgeraldem, znanym z filmu Snowden.

GramTV przedstawia:

Na razie szczegóły fabuły pozostają tajemnicą, ale wiadomo już, że film ma opowiadać o zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją i pokazywać ją w zdecydowanie bardziej niepokojącym świetle niż wiele współczesnych produkcji science fiction. Historia ma rozgrywać się w niedalekiej przyszłości i koncentrować się na tym, jak AI wpływa na społeczeństwo oraz kreatywne zawody. Dla Gordona-Levitta będzie to dopiero drugi pełnometrażowy film reżyserski w karierze. Wcześniej aktor odpowiadał za Don Jon z 2013 roku, w którym sam zagrał główną rolę u boku Scarlett Johansson. Produkcja zebrała wtedy całkiem dobre recenzje i zarobiła około 40 milionów dolarów na świecie. Od tamtego czasu Gordon-Levitt skupił się głównie na aktorstwie i serialach telewizyjnych, dlatego jego powrót do reżyserii może być dla wielu fanów sporym wydarzeniem. Szczególnie że temat sztucznej inteligencji coraz częściej staje się jednym z głównych motywów współczesnego kina science fiction.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









