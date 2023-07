Sony chce więcej południowokoreańskich gier na PS5. Podobno trwają rozmowy z twórcami Lies of P i DokeV

Kilka doniesień sugeruje , że Sony chce nawiązać większą współpracę z południowokoreańskimi producentami gier. Sony prawdopodobnie prowadzi obecnie rozmowy z Pearl Abyss (Crimson Desert & DokeV), NCSoft (Blade & Soul), Com2uS (The Walking Dead: All Stars) i Neowiz Games (Lies of P) . Wszystkie wymienione studia miałyby przygotowywać gry na wyłączność dla obecnej i przyszłych konsol PlayStation.

To nie pierwsza taka próba ze strony Sony. Co prawda Lies of P ma zostać wydane na konsole PlayStation – a także PC i Xbox, ale nadchodząca koreańska gra RPG Stellar Blade od Shift Up (wcześniej Project Eve) wkrótce pojawi się wyłącznie na PlayStation 5.

Sony inwestuje w gry na wyłączność

Sony zawarło również umowę z chińskim deweloperem HoYoverse, który ma wydać kontynuację Genshin Impact Honkai Star Rail na PS4 i PS5 pod koniec tego roku. Chociaż ta gra RPG jest dostępna również na PC i urządzeniach mobilnych, ale jej wydanie na PS5 przesądzi o wyłączności na rynku konsolowym.