PlayStation było pewne, że utrzyma Call of Duty, nawet jeśli Microsoft przejmie Activision

PlayStation było pewne, że zachowa Call of Duty tak po prostu, ze względu na dominację Sony.

Komentarze szefa PlayStation, Jima Ryana, zostały ujawnione przez reportera Floriana Muellera i malują całkiem inny obraz firmy, od tego co widzieliśmy do tej pory. Ryan był najwyraźniej przekonany, że PlayStation nadal będzie otrzymywać wydania Call of Duty, nawet jeśli zakup Activision Blizzard przez Microsoft będzie sfinalizowany, wyłącznie z powodu dominacji Sony na scenie gier.

Trudno spierać się tutaj ze stanowiskiem Ryana, bo wojna konsol trwa w najlepsze i każdy gracz ma swoje zdanie na ten temat. Jednak faktem jest, że PlayStation jest zdecydowanie wielkim graczem. Faktem jest również, że Microsoft oferował prawie każdemu 10-letnią umowę na rzeczy związane z Call of Duty, takie jak strumieniowanie gier i technologia w chmurze. Niektórzy twierdzą co prawda, że pod naciskiem regulatorów i dla świętego spokoju. Jak zatem interpretować słowa Jima Ryana?