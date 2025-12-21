Zaloguj się lub Zarejestruj

Gracze Path of Exile 2 wskazują prawdziwy problem nowej ligi. Twórcy reagują częściowo

Mikołaj Berlik
2025/12/21 10:00
1
0

Aktualizacja do Path of Exile 2 poprawia nagrody w Fate of the Vaal, lecz fani krytykują irytującą mechanikę świątyni.

W zeszłym tygodniu studio Grinding Gear Games wypuściło aktualizację 0.4.0 The Last of the Druids, wprowadzającą nową klasę i ligę do Path of Exile 2. Już kolejny patch, 0.4.0c, miał poprawić balans i nagrody w ramach Fate of the Vaal, lecz fani szybko wskazali, że zmiany dotykają jedynie powierzchni problemu.

Path of Exile 2

Path of Exile 2 – Poprawki i reakcja twórców

Deweloperzy uznali, że największym wyzwaniem są nagrody w świątyni, które nie odpowiadają wysiłkowi graczy, szczególnie w endgamie. Patch 0.4.0c zwiększył ilość złota i rzadkich przedmiotów w niektórych pomieszczeniach oraz wprowadził medaliony dodające losowe modyfikatory i nowe układy komnat.

Gracze zwracają uwagę, że zmiany nie rozwiązują najważniejszego problemu: sama świątynia jest źle wytłumaczona, żmudna i frustrująca. Dotarcie do niej wymaga przejścia aż sześciu map, a losowe połączenia komnat często prowadzą do błędów i dodatkowej frustracji.

Odkryj bogatą świątynię Atziri, królowej Vaal, która w czasach swojej największej potęgi rządziła stolicą starożytnego imperium. Dzięki mocy Bestii Atziri zamierza zaryzykować całą swoją cywilizację w pogoni za wieczną młodością. Czy uda się ją powstrzymać? Jej królewski architekt i oddani wyznawcy będą działać przeciwko tobie, ale być może przeszłość nie jest jeszcze przesądzona...

GramTV przedstawia:

Mimo krytyki deweloperzy wprowadzili kilka poprawek, m.in. zmniejszenie liczby pomieszczeń w określonych sytuacjach oraz poprawki AI wilków. Przy okazji aktualizacji rozpoczęła się także promocja na zakładki do skrzyni, która potrwa do 22 grudnia.

Tagi:

News
PC
aktualizacja
hack'n'slash
hack and slash
Path of Exile
Grinding Gear Games
PlayStation 5
Path of Exile 2
Xbox Series X
Xbox Series S
aktualizacja gry
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 10:38

Co mnie zawsze irytuje to kiedy gracze zaczynają optymalizować fun. To jest jeden z powodów dla którego nie przepadam za live service. 

Jak gram w BG3, KOTOR, Rogue Trader, Ghost of Tsushima, Stellar Blade czy np. to co gram teraz czyli Dark Heresy - nie patrzę na nagrodę którą dostanę za to co robię. Robię coś bo mi się to podoba. Robię to dla fabuły. Dla dialogów. Dla postaci. Albo dla systemu walki czy wyzwania. 

Z jednej strony rozumiem. EA jest od tego żeby wyłapać takie rzeczy i skorygować. Ale z drugiej strony sam fakt że ludzie narzekają i na co narzekają mówi mi że nie mają radochy. 

A może przesadzam i rzeczywiście sama aktywność im się podoba tylko potem im nagroda nie leży. 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112