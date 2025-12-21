Gracze Path of Exile 2 wskazują prawdziwy problem nowej ligi. Twórcy reagują częściowo

Aktualizacja do Path of Exile 2 poprawia nagrody w Fate of the Vaal, lecz fani krytykują irytującą mechanikę świątyni.

W zeszłym tygodniu studio Grinding Gear Games wypuściło aktualizację 0.4.0 The Last of the Druids, wprowadzającą nową klasę i ligę do Path of Exile 2. Już kolejny patch, 0.4.0c, miał poprawić balans i nagrody w ramach Fate of the Vaal, lecz fani szybko wskazali, że zmiany dotykają jedynie powierzchni problemu.

Path of Exile 2 – Poprawki i reakcja tw órców

Deweloperzy uznali, że największym wyzwaniem są nagrody w świątyni, które nie odpowiadają wysiłkowi graczy, szczególnie w endgamie. Patch 0.4.0c zwiększył ilość złota i rzadkich przedmiotów w niektórych pomieszczeniach oraz wprowadził medaliony dodające losowe modyfikatory i nowe układy komnat.