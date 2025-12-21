Gracze Path of Exile 2 wskazują prawdziwy problem nowej ligi. Twórcy reagują częściowo

Aktualizacja do Path of Exile 2 poprawia nagrody w Fate of the Vaal, lecz fani krytykują irytującą mechanikę świątyni.
W zeszłym tygodniu studio Grinding Gear Games wypuściło aktualizację 0.4.0 The Last of the Druids, wprowadzającą nową klasę i ligę do Path of Exile 2. Już kolejny patch, 0.4.0c, miał poprawić balans i nagrody w ramach Fate of the Vaal, lecz fani szybko wskazali, że zmiany dotykają jedynie powierzchni problemu.
Path of Exile 2 – Poprawki i reakcja twórców
Deweloperzy uznali, że największym wyzwaniem są nagrody w świątyni, które nie odpowiadają wysiłkowi graczy, szczególnie w endgamie. Patch 0.4.0c zwiększył ilość złota i rzadkich przedmiotów w niektórych pomieszczeniach oraz wprowadził medaliony dodające losowe modyfikatory i nowe układy komnat.
Gracze zwracają uwagę, że zmiany nie rozwiązują najważniejszego problemu: sama świątynia jest źle wytłumaczona, żmudna i frustrująca. Dotarcie do niej wymaga przejścia aż sześciu map, a losowe połączenia komnat często prowadzą do błędów i dodatkowej frustracji.
Odkryj bogatą świątynię Atziri, królowej Vaal, która w czasach swojej największej potęgi rządziła stolicą starożytnego imperium. Dzięki mocy Bestii Atziri zamierza zaryzykować całą swoją cywilizację w pogoni za wieczną młodością. Czy uda się ją powstrzymać? Jej królewski architekt i oddani wyznawcy będą działać przeciwko tobie, ale być może przeszłość nie jest jeszcze przesądzona...
Mimo krytyki deweloperzy wprowadzili kilka poprawek, m.in. zmniejszenie liczby pomieszczeń w określonych sytuacjach oraz poprawki AI wilków. Przy okazji aktualizacji rozpoczęła się także promocja na zakładki do skrzyni, która potrwa do 22 grudnia.