Nie mieliście jeszcze okazji zagrać w demo Lies of P? Nic straconego!

Jedną z największych atrakcji ostatniego Steam Next Fest była możliwość zagrania w demo Lies of P. Cieszyło się ono na tyle dużą popularnością, że zaskoczyło to aż samych twórców. Widząc, że gra przypadła do gustu graczom, postanowili dać szansę przetestować je tym, którzy nie zdążyli zrobić tego podczas festiwalu.

Demo Lies of P będzie dostępne aż do premiery gry

Jak poinformowali deweloperzy, demo Lies of P będzie dostępne do przetestowania do dnia premiery gry. Warto zaznaczyć, że jest ono dostępne nie tylko na PC, ale również dla posiadaczy konsol PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.



Przypomnijmy, że osoby, które miały już okazję zapoznać się z demo Lies of P, często sugerowały, że rozgrywka bywa toporna, a system uników działa słabo. Deweloperzy zapewnili jednak, że zdążą jeszcze nad tym popracować, poprawiając te aspekty gry.



Lies of P ma zadebiutować na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S dokładnie 19 września 2023 roku. Warto również pamiętać, że gra już w dniu premiery zasili bibliotekę usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy także do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi nadchodzącej produkcji studia Round8.