Honkai: Star Rail - nowa gra twórców Genshin Impact pojawi się w kwietniu

Mimo, że już zapowiedziano datę premiery, to w rzeczywistości niewiele wiadomo o Honkai: Star Rail. Z trailerów dowiadujemy się, że z pewnością nadal będą eksploatowane pomysły i rozwiązania z poprzednika. Honkai i Genshin zarabiają znakomicie, a więc z pewnością pomyślano, że to dobra chwila na mały skok w bok, ale niezbyt wielki, stąd wyraźne nawiązania do słynnego protoplasty w Honkai. Otrzymamy rozgrywkę w otwartym świecie, opartą o turowy system walki i historię osadzoną w tym samym wszechświecie, co Honkai Impact 3.

Honkai: Star Rail nowa gra twórców Genshin Impact

Do zarabiania posłużą skrzynki gacha (skrzynki z łupami oparte na przedmiotach i postaciach). Gra będzie dostępna na PC (samodzielna instalacja lub w sklepie Epic Games Store), iOS i Android. Zapowiedziana edycja na PS5 / PS4 pojawi się w nieznanym, późniejszym terminie.

