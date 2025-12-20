Poznaliśmy oficjalne wymagania sprzętowe Code Vein 2

Chcesz zagrać w Code Vein 2 na PC? Sprawdź minimalne i rekomendowane wymagania oraz wolne miejsce na dysku.
Code Vein 2, nadchodzący RPG akcji od Bandai Namco, zabiera graczy w postapokaliptyczną przyszłość, w której ostatni ludzie i Revenanci walczą o przetrwanie. Wśród nowych zagrożeń pojawia się istota zwana Luna Rapacis, a część Revenantów przemienia się w potężne potwory znane jako Horrors. Gracze wcielą się w łowcę Revenantów, który wraz z tajemniczą dziewczyną Lou cofającą się w czasie, stara się zmienić bieg wydarzeń i ocalić przyszłość.
Rozdzielczość i FPS: 1080p, 60FPS na wysokich ustawieniach
Code Vein 2 trafi na rynek 30 stycznia 2026 roku. Gra będzie korzystać z technologii Denuvo, a gracze mogą spodziewać się bogatej historii, intensywnych starć i dynamicznego systemu walki charakterystycznego dla serii.
W przyszłym świecie, w którym współistnieją ludzie i Revenanci...
W wyniku nagłego pojawienia się Luna Rapacis, Revenanci przekształcili się w bezmyślne potwory zwane Horrorami. Jako łowca Revenantów gracz musi powstrzymać nieuchronny upadek świata, podróżując do przeszłości wraz z dziewczyną o imieniu Lou, która posiada moc manipulowania czasem.
