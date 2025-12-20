Zaloguj się lub Zarejestruj

Poznaliśmy oficjalne wymagania sprzętowe Code Vein 2

Mikołaj Berlik
2025/12/20 13:00
Chcesz zagrać w Code Vein 2 na PC? Sprawdź minimalne i rekomendowane wymagania oraz wolne miejsce na dysku.

Code Vein 2, nadchodzący RPG akcji od Bandai Namco, zabiera graczy w postapokaliptyczną przyszłość, w której ostatni ludzie i Revenanci walczą o przetrwanie. Wśród nowych zagrożeń pojawia się istota zwana Luna Rapacis, a część Revenantów przemienia się w potężne potwory znane jako Horrors. Gracze wcielą się w łowcę Revenantów, który wraz z tajemniczą dziewczyną Lou cofającą się w czasie, stara się zmienić bieg wydarzeń i ocalić przyszłość.

Code Vein 2

Code Vein 2 – Bandai Namco ujawnia wymagania sprzętowe

Minimalne wymagania sprzętowe Code Vein 2:

  • Procesor: Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600
  • RAM: 16 GB
  • Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX 5700 / Intel Arc B570
  • Rozdzielczość i FPS: 1080p, 30FPS na niskich ustawieniach
  • Miejsce na dysku: 70 GB

Zalecane wymagania sprzętowe Code Vein 2:

  • Procesor: Intel Core i7-12700KF / AMD Ryzen 7 7800X3D
  • RAM: 16 GB
  • Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800
  • Rozdzielczość i FPS: 1080p, 60FPS na wysokich ustawieniach

Code Vein 2 trafi na rynek 30 stycznia 2026 roku. Gra będzie korzystać z technologii Denuvo, a gracze mogą spodziewać się bogatej historii, intensywnych starć i dynamicznego systemu walki charakterystycznego dla serii.

W przyszłym świecie, w którym współistnieją ludzie i Revenanci...
W wyniku nagłego pojawienia się Luna Rapacis, Revenanci przekształcili się w bezmyślne potwory zwane Horrorami. Jako łowca Revenantów gracz musi powstrzymać nieuchronny upadek świata, podróżując do przeszłości wraz z dziewczyną o imieniu Lou, która posiada moc manipulowania czasem.

