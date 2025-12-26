Talisman: Digital 5th Edition już na konsolach Xbox. Premiera na PlayStation na horyzoncie

Studio Nomad Games oficjalnie potwierdziło terminy premier Talisman: Digital 5th Edition na konsolach. Gracze korzystający z konsol Xbox Series X/S oraz Xbox One mogli zanurzyć się w ten fantastyczny świat już 22 grudnia 2025 roku. Nieco później, bo 14 stycznia 2026 roku, tytuł zadebiutuje na platformach PlayStation 5 oraz PlayStation 4. Cały projekt stanowi cyfrową adaptację najnowszej, piątej edycji gry planszowej, która po raz pierwszy ukazała się na rynku w 1983 roku dzięki staraniom firmy Games Workshop.

Talisman: Digital 5th Edition dostępne na Xbox. Debiut na PlayStation coraz bliżej

Nowa odsłona została zaprojektowana w taki sposób, aby dostarczyć uczestnikom znacznie bardziej dynamicznej i przystępnej rozgrywki niż jej poprzednie wydania. Zmiany te zyskały już uznanie zarówno wśród osób dopiero rozpoczynających swoją przygodę z uniwersum Talisman, jak i wieloletnich entuzjastów tej serii. Deweloperzy wprowadzili szereg nowatorskich rozwiązań, takich jak edytor talii, który umożliwia niespotykaną wcześniej personalizację zabawy według własnych upodobań.