Talisman: Digital 5th Edition już na konsolach Xbox. Premiera na PlayStation na horyzoncie

Studio Nomad Games oficjalnie potwierdziło terminy premier Talisman: Digital 5th Edition na konsolach. Gracze korzystający z konsol Xbox Series X/S oraz Xbox One mogli zanurzyć się w ten fantastyczny świat już 22 grudnia 2025 roku. Nieco później, bo 14 stycznia 2026 roku, tytuł zadebiutuje na platformach PlayStation 5 oraz PlayStation 4. Cały projekt stanowi cyfrową adaptację najnowszej, piątej edycji gry planszowej, która po raz pierwszy ukazała się na rynku w 1983 roku dzięki staraniom firmy Games Workshop.
Talisman: Digital 5th Edition dostępne na Xbox. Debiut na PlayStation coraz bliżej
Nowa odsłona została zaprojektowana w taki sposób, aby dostarczyć uczestnikom znacznie bardziej dynamicznej i przystępnej rozgrywki niż jej poprzednie wydania. Zmiany te zyskały już uznanie zarówno wśród osób dopiero rozpoczynających swoją przygodę z uniwersum Talisman, jak i wieloletnich entuzjastów tej serii. Deweloperzy wprowadzili szereg nowatorskich rozwiązań, takich jak edytor talii, który umożliwia niespotykaną wcześniej personalizację zabawy według własnych upodobań.
Przedstawiciele Nomad Games podkreślają, że społeczność graczy na konsolach zawsze wykazywała ogromne wsparcie dla ich wcześniejszych projektów, co stało się silnym motywatorem do przygotowania tej wydajnej wersji. Bardzo istotną wiadomością dla dotychczasowych fanów jest system przenoszenia zawartości pomiędzy różnymi wydaniami cyfrowymi. Osoby, które posiadają już dodatki do klasycznego wydania gry, otrzymają dostęp do ich zremasterowanych odpowiedników w nowej edycji bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
Społeczność Talisman od zawsze była bardzo silna zarówno na Xboxie, jak i na PlayStation, a nasze niewielkie studio niejednokrotnie było przytłoczone ogromnym wsparciem i sympatią, jakie otrzymywaliśmy od graczy na obu platformach przy poprzedniej wersji gry. Nie możemy się doczekać, co ta sama pełna entuzjazmu społeczność powie o nowej wersji Talisman, gdy ta trafi na rynek. – przekazał Thomas Longshaw-Young, dyrektor ds. marketingu w Nomad Games.
Przypomnijmy zatem raz jeszcze, że Talisman: Digital 5th Edition ukazało się na Xbox One oraz Xbox Series X/S 22 grudnia bieżącego roku. Na początku przyszłego – już 14 stycznia – gra trafi na PlayStation 4 i PlayStation 5.
