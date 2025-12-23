Gigantyczna transakcja w świecie gier staje się faktem. Electronic Arts zmienia właściciela

Pozostałe pakiety akcji trafią do firm Silver Lake oraz Affinity Partners, powiązanej z Jaredem Kushnerem. Cały proces ma zostać sfinalizowany w pierwszym kwartale roku budżetowego 2027, choć wcześniej musi uzyskać akceptację regulatorów rządowych w USA, Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii.
Najbardziej kontrowersyjnym elementem transakcji jest fakt, że pozostawi ona korporację z ogromnym zadłużeniem wynoszącym aż dwadzieścia miliardów dolarów. Pracownicy obawiają się, że konieczność spłaty tak wysokich zobowiązań doprowadzi do drastycznych cięć budżetowych oraz masowych redukcji etatów. Deweloperzy przyznają anonimowo, że nastroje w studiach są bardzo trudne i wielu spodziewa się pogorszenia warunków pracy.
Jak jednak zapewniało Electronic Arts jeszcze w listopadzie bieżącego roku, mimo zmiany właściciela firma nie zamierza rezygnować z dotychczasowych zasad. Spółka zaznaczyła, że zachowa pełną kontrolę kreatywną nad swoimi markami, a rola inwestorów ograniczy się do wsparcia dalszego wzrostu poprzez finansowanie kolejnych projektów oraz rozwoju technologicznego. W wiadomości skierowanej do zespołu przedstawiciele EA zapewnili, że „tradycja wolności twórczej i skupienia na graczu pozostanie nietknięta”.
