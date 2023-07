Microsoft ujawnił ilość sprzedanych konsol Xbox Series. Konkurencja zdecydowanie z przodu

Podczas niedawnej prezentacji w Brazylii Microsoft ogłosił, że do tej pory sprzedał ponad 21 milionów konsol Xbox Series. Chociaż Redmond nie przedstawiło podziału sprzedaży według poszczególnych modeli, gigant technologiczny podkreślił, że 48 procent użytkowników Xbox Series S to nowi gracze na platformie Xbox. Jest to bez wątpienia dowód na to, że wprowadzenie tańszej opcji oprócz flagowego Xbox Series X było bardzo dobrym ruchem. Także w odniesieniu do konkurencyjnego PlayStation 5.

Microsoft dodał, że łączna sprzedaż Xbox Series i Xbox One przekroczyła 79 milionów sztuk. Oznacza to, że Microsoft sprzedał około 58 milionów konsol Xbox One w ciągu bytności tej konsoli na rynku. Microsoft wypuścił Xbox One pod koniec 2013 roku i wstrzymał produkcję pod koniec 2020 roku. Dla porównania, na dzień 31 marca 2022 roku Sony dostarczyło 117,2 mln konsol PlayStation 4.

Ile konsol Xbox Series sprzedał Microsoft?

Ujawnienie takich danych jest godne uwagi, ponieważ Microsoft przestał raportować sprzedaż konsol jakiś czas temu, co wielu obserwatorów traktowało jako nieoficjalne przyznanie się do przegranej w wojnie konsol. Ujawnione dane może także uznać za kolejną próbę przedstawienia się jako mniejszego gracza na rynku konsol. W ten sposób Microsoft może mieć większe szanse na przekonanie organów regulacyjnych, że przejęcie Activision Blizzard nie czyni go monopolistą.