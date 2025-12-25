Zaloguj się lub Zarejestruj

Pudełkowe wydanie RoadCraft na PS5 taniej aż o 79,01 zł

Patrycja Pietrowska
2025/12/25 13:30
Tegoroczna produkcja Saber Interactive w obniżonej cenie.

W sklepie RTV Euro AGD pojawiła się świetna okazja dla miłośników symulatorów. Tegoroczna gra Saber Interactive została bowiem przeceniona o 79,01 zł. Mowa o RoadCraft w pudełkowym wydaniu przeznaczonym na PlayStation 5.

RoadCraft
RoadCraft

RoadCraft w promocji. Pudełkowe wydanie na PS5 taniej w RTV Euro AGD

Sklep RTV Euro AGD przygotował ciekawą ofertę na końcówkę roku. Jeszcze do 28 grudnia 2025 roku możemy kupić RoadCraft taniej o 79,01 zł. Cena 109,99 zł obowiązuje pudełkowe wydanie w wersji na PS5.

Przywracaj zdewastowane miejsca do dawnej świetności, wykorzystując sprzęt budowlany, aby przemysł stanął na nogi. Usuwaj gruz, wymieniaj zepsute urządzenia oraz odbudowuj drogi i mosty zniszczone przez kaprysy pogody!
Prowadzisz firmę usuwająca skutki katastrof, która specjalizuje się w przywracaniu zdewastowanych przez katastrofy naturalne miejsc do dawnej świetności. Stoją przed tobą niezliczone zadania, które wykonasz dzięki ciężkiemu sprzętowi, co pomoże lokalnemu przemysłowi stanąć na nogi, w tym usuwanie gruzu, wymiana zepsutych urządzeń, remont dróg i mostów zniszczonych przez złą pogodę, czy wysyłanie konwojów z zasobami do produkcji nowych materiałów budowlanych!
Poznaj zaawansowany symulator nowej generacji stworzony przy pomocy najnowszego silnika Saber Interactive, twórców MudRunner i SnowRunner. Operuj każdym przedmiotem dzięki realistycznej fizyce, która uwzględnia masę i rozmiar obiektów. Manipuluj elementami, takimi jak drewno, piasek, czy asfalt. Zmieniaj ukształtowanie terenu i ułatwiaj poruszenie się swoim pojazdom dzięki nowo wybudowanym drogom.
Każdy pojazd i maszyna służą do czegoś innego. Spychacz usuwa przeszkody, ciężki transportowiec przewozi wiele pojazdów, a żurawie stałe i suwnice podnoszą kontenery i ciężki sprzęt. Podłącz fabrykę z powrotem do sieci, ułóż gorący asfalt za pomocą rozściełacza, a następnie rozwalcuj go walcem drogowym. Odblokuj ponad 40 pojazdów i maszyn podczas kampanii fabularnej. Odwiedzaj warsztat, aby spersonalizować swoje maszyny logo firmowym i pomalować je według uznania.

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

