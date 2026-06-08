Podsumowanie XBOX Games Showcase 2026. Gears of War, Fable, Halo i inne zapowiedzi

Z uwagi na niedawną zmianę kierownictwa liczono, iż podczas XBOX Games Showcase 2026 czekać nas będzie coś dużego. Czy oczekiwania zostały spełnione? I tak, i nie. Z jednej strony dużych produkcji nie brakowało, bo pojawiły się m.in. nowe odsłony nowych marek własnych, jak Gears of War (które ominie PlayStation 5!), Fable czy też Halo. Do tego dochodzą m.in. Clockwork Revolution, nowa Persona czy też dodatek do DOOMA. Z drugiej strony zabrakło czegoś mocnego związanego np. z Falloutem lub też jakiegoś całkowitego zaskoczenia. Niemniej ostatecznie Zieloni mogą być raczej zadowoleni – przekonajcie się sami, bo poniżej wszystkie zapowiedzi, zwiastuny i informacje.
Wszystkie wiadomości z XBOX Games Showcase 2026 na gram.pl:
- Gears of War: E-Day nie trafi na PS5! Znamy datę premiery wyczekiwanej strzelanki
- Fable na nowym zwiastunie. Xbox prezentuje zupełnie nowe oblicze nadchodzącego RPG-a
- Halo: Campaign Evolved zachwyca jako remake. Zwiastun ujawnia datę premiery
- Resonance: A Plague Legacy wygląda zachwycająco. Premiera już tego lata
- Persona 4 Revival oficjalnie na Xbox Games Showcase. Premiera już na początku 2027 roku
- Zombie znowu atakują. State of Decay 3 dostało rok premiery
- Ogromne zmiany w Sea of Thieves. Wyczekiwana funkcja trafi do gry za darmo
- Nowy gameplay z Metro 2039. Odważycie się wejść do postapokaliptycznego świata?
- Wo Long 2: Wings of Ember oficjalnie zapowiedziane. Nowa gra Team Ninja trafi do graczy już na początku 2027 roku
- Senua wraca w nowej grze. Hellblade 2 to był dopiero początek
- Wszyscy liczyli na remake Fallout 3. Tymczasem na Xbox Games Showcase dostaliśmy…
- Wracamy do piekła. DOOM: The Dark Ages już za miesiąc dostanie dodatek
- Legendarny Crazy Taxi powraca. World Tour otrzymał pierwszy zwiastun
- Nowy Xbox nadchodzi. Zapowiedziano nostalgiczną wersję konsoli wraz z wyjątkowym kontrolerem
- Minecraft Dungeons 2 z datą premiery. Nowy gameplay z Xbox Games Showcase
- Magicians: The Devil’s Deal wygląda świetnie. Mroczna kraina iluzji zaprezentowana na pokazie Xboxa
- Valor Mortis z datą premiery. Polska gra fantasy angażuje gwiazdę kina do roli Napoleona
- Microsoft Flight Simulator 2024 pokazuje USA jak nigdy wcześniej. Nowy update już w lipcu
- Where Winds Meet zadebiutowało na Xbox Series X/S. Twórcy zapowiedzieli też duże darmowe DLC
- Zimą nawiedzą was wampiry. Castlevania od współtwórców Dead Cells z datą premiery
- Persona 6 oficjalnie zapowiedziana. Atlus pokazuje nową generację kultowej serii
- Kultowa platformówka wraca po 18 latach. Legendarny Spyro otrzyma zupełnie nową przygodę
- Xbox przypomina o Clockwork Revolution. Świetnie wyglądające RPG nie trafi na PlayStation 5
- Jak wygląda DMZ w Call of Duty: Modern Warfare 4? Dostaliśmy nowy gameplay
Reszta zapowiedzi i materiałów z XBOX Games Showcase 2026:
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