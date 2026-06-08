Podsumowanie XBOX Games Showcase 2026. Gears of War, Fable, Halo i inne zapowiedzi

Z uwagi na niedawną zmianę kierownictwa liczono, iż podczas XBOX Games Showcase 2026 czekać nas będzie coś dużego. Czy oczekiwania zostały spełnione? I tak, i nie. Z jednej strony dużych produkcji nie brakowało, bo pojawiły się m.in. nowe odsłony nowych marek własnych, jak Gears of War (które ominie PlayStation 5!), Fable czy też Halo. Do tego dochodzą m.in. Clockwork Revolution, nowa Persona czy też dodatek do DOOMA. Z drugiej strony zabrakło czegoś mocnego związanego np. z Falloutem lub też jakiegoś całkowitego zaskoczenia. Niemniej ostatecznie Zieloni mogą być raczej zadowoleni – przekonajcie się sami, bo poniżej wszystkie zapowiedzi, zwiastuny i informacje.

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Reszta zapowiedzi i materiałów z XBOX Games Showcase 2026: