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Podsumowanie XBOX Games Showcase 2026. Gears of War, Fable, Halo i inne zapowiedzi

Maciej Petryszyn
2026/06/08 09:45
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Ostatniego dnia tygodnia pokazów czekały nas dwie istotne prezentacje. Za jedną z nich odpowiedzialny był Microsoft.

Z uwagi na niedawną zmianę kierownictwa liczono, iż podczas XBOX Games Showcase 2026 czekać nas będzie coś dużego. Czy oczekiwania zostały spełnione? I tak, i nie. Z jednej strony dużych produkcji nie brakowało, bo pojawiły się m.in. nowe odsłony nowych marek własnych, jak Gears of War (które ominie PlayStation 5!), Fable czy też Halo. Do tego dochodzą m.in. Clockwork Revolution, nowa Persona czy też dodatek do DOOMA. Z drugiej strony zabrakło czegoś mocnego związanego np. z Falloutem lub też jakiegoś całkowitego zaskoczenia. Niemniej ostatecznie Zieloni mogą być raczej zadowoleni – przekonajcie się sami, bo poniżej wszystkie zapowiedzi, zwiastuny i informacje.

XBOX Games Showcase 2026
XBOX Games Showcase 2026

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Xbox Games Showcase
zapowiedzi
nowe gry
Xbox Games Showcase 2026
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112