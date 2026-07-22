Tryb wieloosobowy w Gears of War: E-Day zobaczymy już w przyszłym tygodniu. Znamy datę prezentacji

Studio The Coalition oficjalnie zapowiedziało prezentację trybu wieloosobowego w Gears of War: E-Day. Pokaz odbędzie się 30 lipca 2026 roku i pozwoli graczom po raz pierwszy zobaczyć w akcji sieciowe elementy nadchodzącej odsłony serii.

Gears of War: E-Day z prezentacją trybu multiplayer

Premiera Gears of War: E-Day została zaplanowana na 6 października 2026 roku. Twórcy już wcześniej potwierdzili, że gra zaoferuje czteroosobowy tryb kooperacji, podkreślając, że wdrożenie tego rozwiązania wymagało ogromnej inwestycji. Teraz gracze wreszcie będą mogli przekonać się, jak funkcja ta działa w praktyce. Informacja o prezentacji została opublikowana na oficjalnym profilu gry w serwisie X. Deweloperzy poinformowali, że transmisja odbędzie się na oficjalnym kanale Xbox w serwisie YouTube. Podczas wydarzenia twórcy mają przedstawić wszystkie najważniejsze elementy związane z rozgrywką wieloosobową.

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