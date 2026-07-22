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Tryb wieloosobowy w Gears of War: E-Day zobaczymy już w przyszłym tygodniu. Znamy datę prezentacji

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/22 20:20
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Studio The Coalition oficjalnie zapowiedziało prezentację trybu wieloosobowego w Gears of War: E-Day.

Studio The Coalition oficjalnie zapowiedziało prezentację trybu wieloosobowego w Gears of War: E-Day. Pokaz odbędzie się 30 lipca 2026 roku i pozwoli graczom po raz pierwszy zobaczyć w akcji sieciowe elementy nadchodzącej odsłony serii.

Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day

Gears of War: E-Day z prezentacją trybu multiplayer

Premiera Gears of War: E-Day została zaplanowana na 6 października 2026 roku. Twórcy już wcześniej potwierdzili, że gra zaoferuje czteroosobowy tryb kooperacji, podkreślając, że wdrożenie tego rozwiązania wymagało ogromnej inwestycji. Teraz gracze wreszcie będą mogli przekonać się, jak funkcja ta działa w praktyce. Informacja o prezentacji została opublikowana na oficjalnym profilu gry w serwisie X. Deweloperzy poinformowali, że transmisja odbędzie się na oficjalnym kanale Xbox w serwisie YouTube. Podczas wydarzenia twórcy mają przedstawić wszystkie najważniejsze elementy związane z rozgrywką wieloosobową.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Czteroosobowy multiplayer będzie dostępny we wszystkich głównych trybach gry. Gracze będą mogli przejść całą kampanię fabularną w trybie współpracy online dla maksymalnie czterech osób. Powróci również kooperacyjny tryb PvE Horde Siege, oparty na odpieraniu kolejnych fal przeciwników. Tym razem zaoferuje on większe mapy, większą liczbę uczestników oraz jeszcze bardziej widowiskowe bitwy. Na początku rozgrywki gracze wybiorą jedną z czterech klas jakimi są Assault, Marksman, Medic oraz Breacher. Następnie stworzą czteroosobową drużynę i przystąpią do walki. Twórcy zapowiedzieli także możliwość współpracy z innymi oddziałami podczas starć z potężnymi bossami świata gry.

W trybie Versus gracze zmierzą się ze sobą na zupełnie nowych mapach. The Coalition zapowiada również powrót lubianych przez społeczność trybów 4 na 4, które od lat stanowią jeden z filarów serii Gears of War. Więcej szczegółów na temat wszystkich trybów wieloosobowych oraz ich mechanik zostanie ujawnionych podczas prezentacji zaplanowanej na 30 lipca 2026 roku.

Źródło:https://insider-gaming.com/gears-of-war-e-day-multiplayer-reveal-arrives-next-week/

Tagi:

News
strzelanka
Gears of War
prezentacja
Xbox
tryb wieloosobowy
Gears of War: E-Day
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
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