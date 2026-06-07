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Wszyscy liczyli na remake Fallout 3. Tymczasem na Xbox Games Showcase dostaliśmy...

Maciej Petryszyn
2026/06/07 20:38
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Dzisiejsze Xbox Games Showcase niosło za sobą nadzieję. Nadzieję na zaskoczenie, a może nawet shadowdrop.

Mowa oczywiście o Fallout 3 Remake, o którym plotkuje się od kilku miesięcy, a nawet lat. I owszem, Fallout był na pokazie obecny…

Fallout 76
Fallout 76

Fallout na Xbox Games Showcase 2026

Ale raczej nie w takiej formie, jakiej wszyscy oczekiwali. Zamiast wieści na temat odświeżenia starszych odsłon, nie mówiąc już o choćby minimalnym napomknięciu o Fallout 5, otrzymaliśmy Fallout 76: Infestations. Mowa tutaj o nowej aktualizacji do sieciowej gry Fallout 76, która towarzyszy niedawnemu rozpoczęciu sezonu 25. Entuzjaści multiplayerowej produkcji na pewno się ucieszą. Ale chyba tylko oni. Tych uraduje również fakt, że między 7 a 15 czerwca będzie można codziennie odbierać darmowe nagrody.

GramTV przedstawia:

Eksploruj, wykonuj zadania, buduj, wytwarzaj i walcz na postapokaliptycznych pustkowiach. Znane miejsca w Apalachach mogą gościć mało przyjazne twarze za sprawą Plag! Odkryj na nowo “zainfekowane” obszary na mapie, rojące się od wysokopoziomowych przeciwników i wysokopoziomowych łupów, w tym nowych 4-gwiazdkowych broni legendarnych oraz modyfikacji pancerza! (O ile sami nie dacie się zamiast tego wytępić) – zachęca nas Bethesda.

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Fallout 76
Xbox Games Showcase
aktualizacja gry
Xbox Games Showcase 2026
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112