Wszyscy liczyli na remake Fallout 3. Tymczasem na Xbox Games Showcase dostaliśmy...

Dzisiejsze Xbox Games Showcase niosło za sobą nadzieję. Nadzieję na zaskoczenie, a może nawet shadowdrop.

Mowa oczywiście o Fallout 3 Remake, o którym plotkuje się od kilku miesięcy, a nawet lat. I owszem, Fallout był na pokazie obecny…

Fallout na Xbox Games Showcase 2026

Ale raczej nie w takiej formie, jakiej wszyscy oczekiwali. Zamiast wieści na temat odświeżenia starszych odsłon, nie mówiąc już o choćby minimalnym napomknięciu o Fallout 5, otrzymaliśmy Fallout 76: Infestations. Mowa tutaj o nowej aktualizacji do sieciowej gry Fallout 76, która towarzyszy niedawnemu rozpoczęciu sezonu 25. Entuzjaści multiplayerowej produkcji na pewno się ucieszą. Ale chyba tylko oni. Tych uraduje również fakt, że między 7 a 15 czerwca będzie można codziennie odbierać darmowe nagrody.