Diablo 4 vs. Path of Exile 2. Jedna gra zdobyła mój podziw, druga moje serce

Jeśli mowa o RPG akcji, czyli dynamiczniejszej odmianie gier fabularnych, od pewnego czasu uwaga graczy skupia się przede wszystkim na dwóch tytułach. Oczywiście gatunek ma znacznie więcej do zaoferowania, jednak to właśnie Diablo 4 i Path of Exile 2 najczęściej są ze sobą porównywane. Trudno się temu dziwić – oba tytuły czerpią z podobnych fundamentów, ale realizują je na zupełnie różne sposoby. Dziś oba staną naprzeciw siebie również w moim zestawieniu, w którym porównam ich mechaniki, fabułę oraz szereg elementów decydujących o tym, jakimi grami ostatecznie się stają.

Nie zamierzam jednak rozstrzygać sporów pokroju: "w Path of Exile 2 nie ma spodni, a w Diablo 4 są". Takie detale zostawmy internetowym przepychankom. Od lat jestem związany z serią Diablo. Ograłem wszystkie odsłony, łącznie z niedocenianym spin-offem Immortal, dlatego do największego konkurenta Blizzarda podchodziłem z dużą rezerwą. Dałem mu jednak szansę – nie tylko z dziennikarskiej rzetelności, ale też z ciekawości, czy rzeczywiście jest w stanie zagrozić marce, z którą spędziłem setki godzin.

Jeszcze przed uruchomieniem Path of Exile 2 wydawało mi się, że wiem, jak zakończy się ten pojedynek. Rzeczywistość okazała się jednak znacznie bardziej skomplikowana. Nie jest bowiem tak, że Diablo 4 jest po prostu lepszą grą. Nie jest też tak, że Path of Exile 2 w każdej kategorii zostawia produkcję Blizzarda daleko w tyle. Im więcej czasu spędzałem z obiema produkcjami, tym bardziej przekonywałem się, że odpowiedź nie jest czarno-biała. I właśnie dlatego postanowiłem podzielić się swoimi wnioskami.

Na koniec ważna uwaga. Artykuł opiera się wyłącznie na moich doświadczeniach z rozgrywki solo. Nie interesowały mnie funkcje społecznościowe. Nie porównywałem też endgame'u obu produkcji. To właściwie dwa odrębne światy i materiał na osobny artykuł, dlatego postanowiłem skupić się na tym, co obie gry oferują podczas kampanii. Oba tytuły ogrywałem za to na konsoli Xbox.

Wybór postaci

Diablo 4 już od pierwszych minut stawia na swobodę. Co prawda nie jest ona tak rozbudowana jak w Baldur's Gate 3, ale i tak pozwala poczuć, że tworzymy własnego bohatera. Do wyboru otrzymujemy Barbarzyńcę, Druida, Nekromantę, Łotra, Czarodziejkę, Spirytystę, Paladyna i Czarnoksiężnika. Zanim rozpoczniemy przygodę, możemy zdecydować o płci postaci, jej wyglądzie, fryzurze, zaroście czy tatuażach. Co prawda to nie są elementy wpływające na rozgrywkę, ale pomagają zbudować więź z wykreowanym awatarem.

Path of Exile 2 podchodzi do tego zupełnie inaczej. Tutaj nie tworzymy bohatera od podstaw, lecz wybieramy jedną z przygotowanych przez twórców postaci. Do dyspozycji otrzymujemy Wojownika, Łowczynię, Mnicha, Czarodziejkę, Najemnika i Wiedźmę, a jedyną możliwością personalizacji na starcie jest nadanie wybranemu bohaterowi imienia. Różnica wydaje się niewielka, ale w praktyce jest fundamentalna. W Diablo 4 klasa definiuje przede wszystkim styl walki, natomiast w Path of Exile 2 wybieramy konkretnego bohatera, którego rozwijamy i którego historię przeżywamy. Nie jest to jedynie zestaw umiejętności, lecz postać z własną tożsamością, wpisaną w świat gry.

To jedna z tych różnic, których nie da się sprowadzić do prostego "lepsze" lub "gorsze". Diablo 4 daje wolność kreacji i właśnie takie rozwiązanie bardziej do mnie przemawia. Jednocześnie nie mogę odmówić Path of Exile 2 jednej zalety – dzięki temu, że twórcy większość decyzji podjęli za gracza już na starcie, wejście w świat gry okazało się zaskakująco spokojne i naturalne. Po prostu uruchomiłem grę i zacząłem przygodę, zamiast zastanawiać się, czy już na pierwszym ekranie nie popełniam błędu... ze źle wyglądającą fryzurą.

Zdobywaniem doświadczenia

Kiedy już wybierzemy postać i wyruszymy w świat Sanktuarium lub Wraeclast, bardzo szybko okazuje się, że obie gry zupełnie inaczej rozumieją pojęcie progresji. Diablo 4 od pierwszych minut nie szczędzi nagród. Kolejne poziomy doświadczenia wpadają błyskawicznie, nowe umiejętności odblokowują się w krótkich odstępach czasu, a całość została zaprojektowana tak, by gracz niemal bez przerwy miał poczucie rozwoju. Tempo z czasem naturalnie zwalnia, zwłaszcza w późniejszych etapach rozgrywki, ale nawet wtedy Blizzard dba o to, by zdobywanie kolejnych poziomów nie zamieniało się w mozolny obowiązek. To świadomy zabieg projektowy – gra od pierwszych minut ma wciągać i regularnie nagradzać za poświęcony czas.