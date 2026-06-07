Persona 6 oficjalnie zapowiedziana. Atlus pokazuje nową generację kultowej serii

Altus podczas Xbox Games Showcase oficjalnie ujawnił Persona 6, potwierdzając tym samym krążące od miesięcy plotki dotyczące kolejnej odsłony kultowej serii jRPG. Nowa produkcja od Atlus została zaprezentowana jako kolejny duży krok w rozwoju marki, która od lat cieszy się ogromną popularnością na całym świecie.

GameRant

Persona 6 – nowa historia i świeży początek serii

Twórcy podkreślają, że Persona 6 będzie całkowicie nowym rozdziałem w historii cyklu. Oznacza to świeżą fabułę, nowych bohaterów i niezależną opowieść, która nie wymaga znajomości poprzednich części. Jednocześnie gra zachowa charakterystyczne elementy serii, które zbudowały jej rozpoznawalność i popularność wśród fanów jRPG.