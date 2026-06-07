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Persona 6 oficjalnie zapowiedziana. Atlus pokazuje nową generację kultowej serii

Mikołaj Berlik
2026/06/07 20:18
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Nowe jRPG zadebiutuje także w Xbox Game Pass od dnia premiery

Altus podczas Xbox Games Showcase oficjalnie ujawnił Persona 6, potwierdzając tym samym krążące od miesięcy plotki dotyczące kolejnej odsłony kultowej serii jRPG. Nowa produkcja od Atlus została zaprezentowana jako kolejny duży krok w rozwoju marki, która od lat cieszy się ogromną popularnością na całym świecie.

Persona 6
Persona 6
GameRant

Persona 6 – nowa historia i świeży początek serii

Twórcy podkreślają, że Persona 6 będzie całkowicie nowym rozdziałem w historii cyklu. Oznacza to świeżą fabułę, nowych bohaterów i niezależną opowieść, która nie wymaga znajomości poprzednich części. Jednocześnie gra zachowa charakterystyczne elementy serii, które zbudowały jej rozpoznawalność i popularność wśród fanów jRPG.

Długo oczekiwany kolejny rozdział kultowej serii gier RPG to nowa, odważna, samodzielna opowieść, łącząca wzruszające sceny z codziennego życia i nowe postacie z trzymającą w napięciu, nadprzyrodzoną przygodą. Niezależnie od tego, czy to Twoja pierwsza gra z serii Persona, czy jesteś z nami od samego początku – ta pozycja jest właśnie dla Ciebie.

Persona 6 pojawi się na konsolach Xbox Series X|S oraz na komputerach PC w ramach usługi Xbox Play Anywhere i Xbox Game Pass.

GramTV przedstawia:

Ogłoszenie Persona 6 podczas Xbox Games Showcase potwierdza rosnącą współpracę między Atlusem a Microsoftem. Tytuł na premierę trafi do Xbox Game Pass.

Tagi:

News
PC
PlayStation 5
Xbox
Persona
Persona 6
Xbox Series X
Xbox Games Showcase
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112