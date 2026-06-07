Kultowa platformówka wraca po 18 latach. Legendarny Spyro otrzyma zupełnie nową przygodę

Podczas Xbox Games Showcase oficjalnie zapowiedziano Spyro: A Realm Beyond, czyli pierwszą całkowicie nową odsłonę serii Spyro od osiemnastu lat. Za produkcję odpowiada studio Toys for Bob, które wcześniej zdobyło uznanie graczy dzięki odświeżonej kolekcji Spyro Reignited Trilogy.

Spyro: A Realm Beyond – pierwszy zwiastun prezentuje rozgrywkę w oczekiwanym powrocie platformówki

Pierwszy zwiastun pozwolił rzucić okiem na zupełnie nowy, baśniowy świat, który stanie się tłem dla kolejnej wielkiej przygody smoczego bohatera. Twórcy pokazali również odświeżony wygląd Spyro, dostosowany do współczesnych standardów, ale jednocześnie zachowujący cechy, które uczyniły go jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci gier platformowych.