Kultowa platformówka wraca po 18 latach. Legendarny Spyro otrzyma zupełnie nową przygodę

Podczas Xbox Games Showcase oficjalnie zapowiedziano Spyro: A Realm Beyond, czyli pierwszą całkowicie nową odsłonę serii Spyro od osiemnastu lat. Za produkcję odpowiada studio Toys for Bob, które wcześniej zdobyło uznanie graczy dzięki odświeżonej kolekcji Spyro Reignited Trilogy.
Spyro: A Realm Beyond – pierwszy zwiastun prezentuje rozgrywkę w oczekiwanym powrocie platformówki
Pierwszy zwiastun pozwolił rzucić okiem na zupełnie nowy, baśniowy świat, który stanie się tłem dla kolejnej wielkiej przygody smoczego bohatera. Twórcy pokazali również odświeżony wygląd Spyro, dostosowany do współczesnych standardów, ale jednocześnie zachowujący cechy, które uczyniły go jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci gier platformowych.
Według Paula Yana, szefa studia Toys for Bob, celem zespołu było stworzenie gry, która z jednej strony odda hołd wieloletniemu dziedzictwu marki, a z drugiej zaoferuje świeże doświadczenie zarówno wieloletnim fanom, jak i nowym graczom. Deweloperzy podkreślają, że dzięki większej swobodzie twórczej mogli przygotować dokładnie taką odsłonę Spyro, jaką od dawna chcieli stworzyć.
GramTV przedstawia:
Premiera Spyro: A Realm Beyond została zaplanowana na wiosnę 2027 roku. Gra zadebiutuje na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S, PlayStation 5 i Nintendo Switch 2. Produkcja trafi również do usługi Xbox Game Pass już w dniu debiutu.
Zapowiedź ma szczególne znaczenie dla historii serii. Jeśli nie liczyć gier z cyklu Skylanders oraz remasterów zawartych w Spyro Reignited Trilogy, ostatnią główną odsłoną marki było wydane w 2008 roku The Legend of Spyro: Dawn of the Dragon. Oznacza to, że nowa produkcja będzie pierwszą całkowicie nową częścią cyklu od niemal dwóch dekad.
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