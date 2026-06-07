Jak wygląda DMZ w Call of Duty: Modern Warfare 4? Dostaliśmy nowy gameplay

Xbox Games Showcase był pokazem Microsoftu. Nie mogło więc zabraknąć jednej z najważniejszych dla MS franczyz.

No i nie zabrakło. Nowe Call of Duty wieńczyło czerwcowy pokaz prezentacją powracającego trybu.

Tryb DMZ w Modern Warfare 4 zaprezentowany

Jedną z opcji zabawy w Call of Duty: Modern Warfare 4 będzie DMZ. Tryb ten był obecny w serii już w przeszłości, ale zniknął po premierze Modern Warfare 3. Teraz jednak powraca, dzięki czemu fani CoD-a znowu będą mieli swoją wariację na temat trybu ekstrakcji – i właśnie mogą dokładniej rzucić na nią okiem. Premiera MW4 niezmiennie 23 października 2026 na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2.