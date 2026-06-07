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Jak wygląda DMZ w Call of Duty: Modern Warfare 4? Dostaliśmy nowy gameplay

Maciej Petryszyn
2026/06/07 20:58
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Xbox Games Showcase był pokazem Microsoftu. Nie mogło więc zabraknąć jednej z najważniejszych dla MS franczyz.

No i nie zabrakło. Nowe Call of Duty wieńczyło czerwcowy pokaz prezentacją powracającego trybu.

Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4

Tryb DMZ w Modern Warfare 4 zaprezentowany

Jedną z opcji zabawy w Call of Duty: Modern Warfare 4 będzie DMZ. Tryb ten był obecny w serii już w przeszłości, ale zniknął po premierze Modern Warfare 3. Teraz jednak powraca, dzięki czemu fani CoD-a znowu będą mieli swoją wariację na temat trybu ekstrakcji – i właśnie mogą dokładniej rzucić na nią okiem. Premiera MW4 niezmiennie 23 października 2026 na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2.

GramTV przedstawia:

Ruszaj do akcji w Hajin – rozległej Exclusion Zone ukształtowanej przez następstwa kampanii Modern Warfare 4. Każda operacja zaprasza do eksploracji pośród walki o przetrwanie w obliczu nieustannego ryzyka eskalacji. Jako żywy świat walki, DMZ łączy napędzane fabułą Story Missions, Dynamic Operations, starcia sterowane przez graczy oraz progresję z meczu na mecz wewnątrz niestabilnego pola bitwy, gdzie każda akcja ma znaczenie – zachęcają twórcy.

Tagi:

News
Activision
Call of Duty
Infinity Ward
Call of Duty: Modern Warfare
Modern Warfare
Modern Warfare 4
Xbox Games Showcase
Xbox Games Showcase 2026
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112