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Zimą nawiedzą was wampiry. Castlevania od współtwórców Dead Cells z datą premiery

Maciej Petryszyn
2026/06/07 20:10
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O istnieniu Castlevania: Belmont’s Curse wiemy już od kilku miesięcy. Dotychczas jednak nie było jasne, kiedy tytuł trafi na rynek.

Teraz jednak nasza ciekawość została zaspokojona. Wampirza produkcja wpadnie w nasze ręce jeszcze w tym roku.

Castlevania: Belmont’s Curse
Castlevania: Belmont’s Curse

Nowa Castlevania już w październiku

Castlevania: Belmont’s Curse to powrót do uniwersum Drakuli, ale po raz pierwszy odpowiada za niego Evil Empire. Mowa tutaj o ekipe, która w ostatnich latach współtworzyła słynne Dead Cells. I wpływ tamtej produkcji jest zdecydowanie w nowej Castlevanii widoczny. Czy to dobrze, czy to źle? Kwestia indywidualna, niemniej nie można pominąć, że wspomniane DC było jedną z lepszych metroidvanii na rynku, co dobrze zwiastuje na przyszłość.

GramTV przedstawia:

Jeżeli zaś chodzi o Belmont’s Curse, to o jakości gry przekonamy się już 15 października 2026 roku. Preordery jednak już ruszyły. Gra będzie dostępna zarówno na PC, jak i na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2. – Gra osadzona jest 23 lata po wydarzeniach z Castlevania: Dracula's Curse. To dwuwymiarowa przygodowa gra akcji z elementami eksploracji, która przedstawia rozwój młodego Belmonta, oferując zwiększoną swobodę oraz prędkość rozgrywki – opisują sami twórcy.

Tagi:

News
Konami
Castlevania
Xbox Games Showcase
Evil Empire
Xbox Games Showcase 2026
Castlevania: Belmont’s Curse
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112