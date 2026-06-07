Zimą nawiedzą was wampiry. Castlevania od współtwórców Dead Cells z datą premiery

O istnieniu Castlevania: Belmont’s Curse wiemy już od kilku miesięcy. Dotychczas jednak nie było jasne, kiedy tytuł trafi na rynek.

Teraz jednak nasza ciekawość została zaspokojona. Wampirza produkcja wpadnie w nasze ręce jeszcze w tym roku.

Nowa Castlevania już w październiku

Castlevania: Belmont’s Curse to powrót do uniwersum Drakuli, ale po raz pierwszy odpowiada za niego Evil Empire. Mowa tutaj o ekipe, która w ostatnich latach współtworzyła słynne Dead Cells. I wpływ tamtej produkcji jest zdecydowanie w nowej Castlevanii widoczny. Czy to dobrze, czy to źle? Kwestia indywidualna, niemniej nie można pominąć, że wspomniane DC było jedną z lepszych metroidvanii na rynku, co dobrze zwiastuje na przyszłość.