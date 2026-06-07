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Microsoft Flight Simulator 2024 pokazuje USA jak nigdy wcześniej. Nowy update już w lipcu

Mikołaj Berlik
2026/06/07 20:33
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Sterowiec Goodyear i parki narodowe w ogromnej aktualizacji symulatora

Studio Asobo zaprezentowało nową aktualizację do Microsoft Flight Simulator 2024. Nadchodzący update skupi się na rozszerzeniu świata gry o wyjątkowe lokacje w Stanach Zjednoczonych, prezentując je w imponującej, fotorealistycznej jakości.

Microsoft Flight Simulator 2024
Microsoft Flight Simulator 2024

Microsoft Flight Simulator 2024 – parki narodowe i nowe atrakcje

Nowa aktualizacja wprowadzi do Microsoft Flight Simulator 2024 ponad 30 rezerwatów i parków narodowych, w tym takie miejsca jak Canyonlands czy Wielki Kanion. Twórcy ponownie stawiają na maksymalny realizm, pozwalając graczom podziwiać jedne z najbardziej charakterystycznych krajobrazów USA z perspektywy lotu.

Wśród nowości znajdzie się także sterowiec Goodyear Blimp, który pozwoli na jeszcze bardziej widowiskowe przeloty i fotografowanie krajobrazów z powietrza.

GramTV przedstawia:

Update trafi do graczy już 4 lipca 2026 roku i będzie dostępny na PC oraz konsolach Xbox Series X|S.

Tagi:

News
PC
Microsoft
Xbox
Microsoft Flight Simulator
Xbox Series X
Xbox Games Showcase
Xbox Series S
Microsoft Flight Simulator 2024
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112