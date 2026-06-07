Microsoft Flight Simulator 2024 pokazuje USA jak nigdy wcześniej. Nowy update już w lipcu

Studio Asobo zaprezentowało nową aktualizację do Microsoft Flight Simulator 2024. Nadchodzący update skupi się na rozszerzeniu świata gry o wyjątkowe lokacje w Stanach Zjednoczonych, prezentując je w imponującej, fotorealistycznej jakości.

Microsoft Flight Simulator 2024 – parki narodowe i nowe atrakcje

Nowa aktualizacja wprowadzi do Microsoft Flight Simulator 2024 ponad 30 rezerwatów i parków narodowych, w tym takie miejsca jak Canyonlands czy Wielki Kanion. Twórcy ponownie stawiają na maksymalny realizm, pozwalając graczom podziwiać jedne z najbardziej charakterystycznych krajobrazów USA z perspektywy lotu.