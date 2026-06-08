Where Winds Meet zadebiutowało na Xbox Series X/S. Twórcy zapowiedzieli też duże darmowe DLC

Hidden Mountain z nowym regionem, historią i stylem walki trafi do gry już w lipcu.

Where Winds Meet pojawiło się na Xbox Series X/S. Przy okazji Everstone Studio ujawniło pierwsze informacje o kolejnym dużym rozszerzeniu, które zadebiutuje już w lipcu. Twórcy zaprezentowali wszystko na świeżym zwiastunie soulslike’a.

Where Winds Meet – Hidden Mountain wprowadzi nowy region

Produkcja, która wcześniej trafiła na PC, PS5 oraz urządzenia mobilne, jest już dostępna na konsolach Microsoftu. Wersja Xbox oferuje m.in. obsługę HDR, technologię AMD FSR 2 pozwalającą na skalowanie obrazu do 4K na Xbox Series X oraz wsparcie dla funkcji Smart Delivery. Największą nowością jest jednak zapowiedziane rozszerzenie Hidden Mountain. Dodatek zaoferuje całkowicie nowy obszar do eksploracji oraz linię fabularną skupioną wokół frakcji Mohist Sect.