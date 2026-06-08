Where Winds Meet zadebiutowało na Xbox Series X/S. Twórcy zapowiedzieli też duże darmowe DLC

Hidden Mountain z nowym regionem, historią i stylem walki trafi do gry już w lipcu.
Where Winds Meet pojawiło się na Xbox Series X/S. Przy okazji Everstone Studio ujawniło pierwsze informacje o kolejnym dużym rozszerzeniu, które zadebiutuje już w lipcu. Twórcy zaprezentowali wszystko na świeżym zwiastunie soulslike’a.
Where Winds Meet – Hidden Mountain wprowadzi nowy region
Produkcja, która wcześniej trafiła na PC, PS5 oraz urządzenia mobilne, jest już dostępna na konsolach Microsoftu. Wersja Xbox oferuje m.in. obsługę HDR, technologię AMD FSR 2 pozwalającą na skalowanie obrazu do 4K na Xbox Series X oraz wsparcie dla funkcji Smart Delivery. Największą nowością jest jednak zapowiedziane rozszerzenie Hidden Mountain. Dodatek zaoferuje całkowicie nowy obszar do eksploracji oraz linię fabularną skupioną wokół frakcji Mohist Sect.
Twórcy przygotowują również nowe techniki walki oraz system Hand Guard Discipline. Styl ten ma skupiać się na szybkich kontratakach i wyprowadzaniu potężnych ciosów. Według deweloperów jedną z jego najbardziej efektownych umiejętności będzie atak przypominający potężne uderzenie znane z anime i mangi One Punch Man.
W grze „Where Winds Meet” chińskie sztuki walki łączą się z płynnie połączonym otwartym światem. Wędruj po rozległych krajobrazach, odkrywaj ukryte ruiny i schodź do wielopoziomowych podziemnych katakumb. Podkradaj techniki z różnych szkół walki, posługuj się arsenałem klasycznej broni wuxia i opanuj ponad 30 mistycznych sztuk – od płynnej równowagi tai chi po potęgę Ryk Lwa.
Rzemiosło, architektura, astronomia, ludowe gry i przedstawienia, medycyna i uzdrawianie – 16 systemów łączy się, tworząc wciągające starożytne społeczeństwo.
GramTV przedstawia:
Everstone Studio zapowiada, że w najbliższych tygodniach ujawni kolejne szczegóły dotyczące zawartości dodatku. Hidden Mountain ma zostać udostępnione za darmo w lipcu.
Where Winds Meet jest obecnie dostępne na PC, PS5, iOS, Androidzie oraz Xbox Series X/S.
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