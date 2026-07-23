Xbox Backward Compatibility - poznaliśmy wymagania sprzętowe. Takiej konfiguracji potrzebujemy, aby zagrać w klasyki

Microsoft oficjalnie uruchomił funkcję Xbox Backward Compatibility na PC, dzięki której klasyczne gry z konsol Xbox można uruchamiać również na komputerach. Usługa wystartowała 22 lipca z pierwszym zestawem czterech tytułów, a firma zapowiedziała, że w kolejnych miesiącach biblioteka będzie systematycznie się powiększać.

Xbox Backward Compatibility - wymagania sprzętowe

Przy okazji debiutu Microsoft ujawnił również oficjalne wymagania sprzętowe. Dobra wiadomość jest taka, że do uruchomienia starszych gier nie potrzeba nowoczesnego komputera – funkcja została przygotowana także z myślą o przenośnych urządzeniach do grania.