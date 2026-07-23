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Xbox Backward Compatibility - poznaliśmy wymagania sprzętowe. Takiej konfiguracji potrzebujemy, aby zagrać w klasyki

Mikołaj Berlik
2026/07/23 17:30
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Microsoft dzieli się minimalnymi oraz zalecanymi wymaganiami.

Microsoft oficjalnie uruchomił funkcję Xbox Backward Compatibility na PC, dzięki której klasyczne gry z konsol Xbox można uruchamiać również na komputerach. Usługa wystartowała 22 lipca z pierwszym zestawem czterech tytułów, a firma zapowiedziała, że w kolejnych miesiącach biblioteka będzie systematycznie się powiększać.

Xbox
Xbox

Xbox Backward Compatibility - wymagania sprzętowe

Przy okazji debiutu Microsoft ujawnił również oficjalne wymagania sprzętowe. Dobra wiadomość jest taka, że do uruchomienia starszych gier nie potrzeba nowoczesnego komputera – funkcja została przygotowana także z myślą o przenośnych urządzeniach do grania.

Minimalne wymagania sprzętowe:

  • Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 950 / AMD Radeon RX 550 / Intel UHD 770 / Intel Arc A310
  • Procesor: Intel Core i3-8100, AMD Ryzen 3 1200 lub AMD Ryzen Z2 A
  • Pamięć RAM: 8 GB
  • System operacyjny: Windows 11
  • Sterowniki: najnowsze dostępne (stan na styczeń 2026 r.)

GramTV przedstawia:

Zalecana konfiguracja:

  • Karta graficzna: AMD Radeon RX 6800, NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti lub Intel Arc A770
  • Procesor: Intel Core i5-10400, AMD Ryzen 5 3600 lub AMD Ryzen AI Z2 Extreme
  • Pamięć VRAM: 8 GB
  • DirectX: DirectX 12 (Hardware Feature Level 11)
  • System operacyjny: Windows 11
  • Sterowniki: najnowsze dostępne (stan na styczeń 2026 r.)

Wymagania nie należą do wygórowanych, dlatego z nowej funkcji powinny bez problemu skorzystać również użytkownicy handheldów. Microsoft zapowiada, że wsparcie dla kolejnych klasycznych produkcji będzie dodawane stopniowo, rozszerzając bibliotekę dostępnych gier na PC.

Źródło:https://insider-gaming.com/xbox-backward-compatibility-pc-system-requirements/

Tagi:

News
PC
Microsoft
wymagania sprzętowe
wymagania
Xbox
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112