Xbox Backward Compatibility - poznaliśmy wymagania sprzętowe. Takiej konfiguracji potrzebujemy, aby zagrać w klasyki

Przy okazji debiutu Microsoft ujawnił również oficjalne wymagania sprzętowe. Dobra wiadomość jest taka, że do uruchomienia starszych gier nie potrzeba nowoczesnego komputera – funkcja została przygotowana także z myślą o przenośnych urządzeniach do grania.
Procesor: Intel Core i3-8100, AMD Ryzen 3 1200 lub AMD Ryzen Z2 A
Pamięć RAM: 8 GB
System operacyjny: Windows 11
Sterowniki: najnowsze dostępne (stan na styczeń 2026 r.)
GramTV przedstawia:
Zalecana konfiguracja:
Karta graficzna: AMD Radeon RX 6800, NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti lub Intel Arc A770
Procesor: Intel Core i5-10400, AMD Ryzen 5 3600 lub AMD Ryzen AI Z2 Extreme
Pamięć VRAM: 8 GB
DirectX: DirectX 12 (Hardware Feature Level 11)
System operacyjny: Windows 11
Sterowniki: najnowsze dostępne (stan na styczeń 2026 r.)
Wymagania nie należą do wygórowanych, dlatego z nowej funkcji powinny bez problemu skorzystać również użytkownicy handheldów. Microsoft zapowiada, że wsparcie dla kolejnych klasycznych produkcji będzie dodawane stopniowo, rozszerzając bibliotekę dostępnych gier na PC.