Xbox chce regularnie wydawać gry na wyłączność. Nie wszystkie produkcje single player pozostaną jednak w taki sposób

Interesująca strategia Microsoftu.

Microsoft zamierza odbudować pozycję marki Xbox poprzez regularne premiery gier na wyłączność. Jednocześnie przedstawiciele firmy podkreślają, że gracze nie powinni zakładać, iż wszystkie produkcje dla jednego gracza będą ekskluzywne dla ekosystemu Xbox. Xbox stawia na stały dopływ gier na wyłączność. Co z tego wyniknie? W rozmowie z GamesRadar dyrektor ds. strategii Xbox, Matthew Ball, odniósł się do decyzji o uczynieniu takich produkcji jak Gears of War: E-Day i Clockwork Revolution tytułami ekskluzywnymi. Jak wyjaśnił, zaskoczenie wokół tej decyzji było zamierzone.

To prawda, że wiadomość była zaskoczeniem dla wielu osób w firmie, ponieważ chcieliśmy, aby była zaskoczeniem dla graczy. Ball dodał również, że decyzja nie zapadła w ostatniej chwili. Według niego została podjęta na bardzo wczesnym etapie i wynika z długoterminowej strategii rozwoju platformy. Microsoft uważa, że aby przywrócić Xboxowi stabilny wzrost, potrzebny jest „niezawodny harmonogram premier ekskluzywnych gier”. Mimo nowego kierunku firma nie zamierza stosować jednej zasady wobec wszystkich produkcji. Szef działu contentu Xbox, Matt Booty, przyznał, że choć gry dla jednego gracza często mogą pozostawać ekskluzywne, nie jest to sztywna reguła.

GramTV przedstawia:

Nie przywiązywałbym zbyt dużej wagi do gier single player. To dobra ogólna zasada, ale z pewnością nie jest ona wyryta w kamieniu. Oznacza to, że przyszłe produkcje mogą trafiać również na inne platformy, jeśli Microsoft uzna to za korzystne. Według przedstawicieli Xboxa inaczej wygląda sytuacja w przypadku dużych gier-usług. Produkcje nastawione na rozgrywkę sieciową i długoterminowe wsparcie mają nadal ukazywać się na wielu platformach, aby dotrzeć do jak największej liczby graczy. Tłumaczyłoby to również wcześniejsze zapowiedzi premier niektórych tytułów na PlayStation, mimo że powstawały one pod skrzydłami Xbox Game Studios. Szefowie studiów Xboxa mają dość Game Passa? Jason Schreier twierdzi, że wielu z nich „nienawidzi” usługi