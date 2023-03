PlayStation VR2 ze słabą sprzedażą? Sony może być zmuszone do obniżenia ceny

Już pod koniec stycznia informowano, że liczba zamówień przedpremierowych na PlayStation VR2 rozczarowała Sony. Japońska firma zapewniała jednak wówczas, że widzi „entuzjazm fanów” i nie podjęła decyzji o ograniczeniu produkcji nowych gogli VR stworzonych z myślą o PlayStation 5. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe doniesienia związane ze sprzedażą wspomnianego sprzętu, z których wynika, że PS VR2 faktycznie nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem.

PlayStation VR2 podobno nie sprzedaje się najlepiej. Sony musi działać, by „uniknąć katastrofy”

Bloomberg – powołując się na dane firmy badawczej IDC – informuje, że od momentu premiery na zakup PlayStation VR2 zdecydowało się jedynie około 270 tysięcy osób. Warto wspomnieć, że Sony do końca bieżącego miesiąca zamierzało dostarczyć na rynek aż 2 miliony egzemplarzy nowych gogli VR stworzonych z myślą o PlayStation 5.



Francisco Jeronimo – wiceprezes danych i analiz w IDC – w rozmowie z Bloombergiem stwierdził, że słaba sprzedaż PlayStation VR2 wynika z „rosnących cen, stop procentowych i bezrobocia” na całym świecie, a wspomniany sprzęt potrzebuje dodatkowo do działania konsoli PlayStation 5.



Jeronimo uważa, że Sony będzie musiało obniżyć cenę PlayStation VR2, aby „uniknąć totalnej katastrofy”. Warto bowiem pamiętać, że za nowe gogle wirtualnej rzeczywistości japońskiej firmy dostępne trzeba zapłacić w Polsce 2999 złotych. Producent PlayStation nie odniósł się jeszcze do raportu opublikowanego przez redakcję Bloomberga.



Na koniec przypomnijmy, że PlayStation VR2 zadebiutowało na rynku 22 lutego 2023 roku. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat nowych gogli wirtualnej rzeczywistości od firmy Sony, to zapraszamy Was do lektury: Testujemy PlayStation VR2!