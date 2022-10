PlayStation VR2 bez problemów z dostępnością? Trwa masowa produkcja sprzętu

Do marca 2023 roku japońska firma zamierza dostarczyć na rynek 2 miliony egzemplarzy nowych gogli wirtualnej rzeczywistości.

Pod koniec sierpnia poinformowano, że PlayStation VR2 ma trafić do sprzedaży na początku przyszłego roku. Wciąż nie podano jednak dokładnej daty premiery ani ceny sprzętu. W międzyczasie otrzymaliśmy natomiast zwiastun prezentujący najważniejsze funkcje nowych gogli wirtualnej rzeczywistości firmy Sony. Tymczasem okazuje się, że już we wrześniu ruszyła masowa produkcja PlayStation VR2, która nie napotkała „jeszcze ograniczeń w łańcuchu dostaw”

Sony zamierza zadbać, by każdy zainteresowany mógł kupić własny egzemplarz PlayStation VR2

Powyższa informacja pochodzi z raportu opublikowanego przez redakcję Bloomberga, która powołuje się na źródła „związane ze sprawą”. Ze wspomnianego artykułu dowiadujemy się również, że Sony zamierza dobrze przygotować się na premierę gogli wirtualnej rzeczywistości dla PlayStation 5 i do marca dostarczyć na rynek 2 miliony egzemplarzy PlayStation VR2. Japońska firma liczy więc na spore zainteresowanie wspomnianym sprzętem.



Zgodnie z zapowiedziami jedną z pierwszych gier mających wykorzystać możliwości PlayStation VR2 ma być zaprezentowane na początku stycznia Horizon Call of the Mountain. Wspomniany tytuł będzie „zupełnie nową przygodą w świecie Horizon”, która pozwoli graczom zanurzyć się w uniwersum stworzonym przez deweloperów z Guerrilla Games.