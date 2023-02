Sony nie ograniczyło produkcji PlayStation VR2. Firma widzi „entuzjazm fanów”

Wczoraj informowaliśmy Was o doniesieniach redakcji Bloomberga dotyczące prognozowanej sprzedaży PlayStation VR2. Liczba zamówień przedpremierowych miała być rzekomo dla Sony rozczarowująca, w wyniku czego firma zdecydowała się ograniczyć produkcję wspomnianego sprzętu. Japońska firma postanowiła odnieść się do raportu i opublikowała oświadczenie, które powinno uspokoić wszystkich sympatyków PlayStation.

Sony dementuje doniesienia o ograniczeniu produkcji PlayStation VR2

W komunikacie przesłanym redakcji GamesIndustry.biz Sony podkreśliło, że nie ograniczyło produkcji PlayStation VR2. Dodatkowo japońska firma podkreśliła, że dostrzega „entuzjazm fanów PlayStation” związany z nadchodzącą premierą nowych gogli wirtualnej rzeczywistości, które już w dniu debiutu otrzymają ponad 30 produkcji.



Wygląda więc na to, że miłośnicy PlayStation nie mają powodów do obaw. Z oświadczenia wynika, że Sony wierzy w sukces PlayStation VR2 i zamierza dostarczyć do sklepów zaplanowaną wcześniej liczbę egzemplarzy. Czy nowe gogle wirtualnej rzeczywistości spełnią oczekiwania fanów oraz samego producenta? Przekonamy się o tym już niedługo.



Na koniec przypomnijmy, że oficjalna premiera PlayStation VR2 odbędzie się 22 lutego 2023 roku, czyli dokładnie za trzy tygodnie. Już w połowie listopada zainteresowani otrzymali możliwość składania zamówień przedpremierowych. Wówczas dowiedzieliśmy się, że nowe gogle VR firmy Sony stworzone z myślą o PlayStation 5 wyceniono w Polsce na 2999 złotych.