Wielka zimowa wyprzedaż w PS Store. Gry na PS5 i PS4 taniej nawet o 85%

W sklepie PlayStation wystartowała kolejna wyprzedaż, która pozwoli zainteresowanym nadrobić zaległości w graniu. W ramach promocji dostępnych w PS Store możemy zaoszczędzić nawet 85%. Wśród przecenionych tytułów znajduje się wiele hitów, w tym Forza Horizon 5, Battlefield 6 czy Clair Obscur: Expedition 33.
Promocje w PS Store. Zimowa wyprzedaż gier na PS5 i PS4
Pojawiła się kolejna okazja ku temu, by uzupełnić swoją cyfrową bibliotekę gier. Tym razem jest to Zimowa wyprzedaż w PlayStation Store. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z promocyjnej oferty:
- EA SPORTS FC 26 Edycja Standardowa (PS4, PS5) – 135,60 zł (zamiast 339 zł)
- Call of Duty: Black Ops 7 - Zestaw Międzygeneracyjny (PS4, PS5) – 244,30 zł (zamiast 349 zł)
- Forza Horizon 5 Standard Edition (PS5) – 179,40 zł (zamiast 299 zł)
- ELDEN RING NIGHTREIGN (PS4, PS5) – 126,75 zł (zamiast 169 zł)
- Battlefield 6 (PS5) – 237,30 zł (zamiast 339 zł)
- Clair Obscur: Expedition 33 (PS5) – 175,20 zł (zamiast 219 zł)
- NBA 2K26 (PS4, PS5) – 135,60 zł (zamiast 339 zł)
- ARC Raiders (PS5) – 143,20 zł (zamiast 179 zł)
- Hollow Knight: Silksong (PS4, PS5) – 71,20 zł (zamiast 89 zł)
- Borderlands 4 (PS5) – 271,20 zł (zamiast 339 zł)
- Astro Bot (PS5) – 212,29 zł (zamiast 299 zł)
- Dying Light: The Beast (PS5) – 255,20 zł (zamiast 319 zł)
- Assassin’s Creed Shadows (PS5) – 174,50 zł (zamiast 349 zł)
- Assassin's Creed Mirage (PS4, PS5) – 68,97 zł (zamiast 229,90 zł)
- Cyberpunk 2077 (PS4, PS5) – 94,05 zł (zamiast 209 zł)
- Dispatch (PS5) – 143,10 zł (zamiast 159 zł)
- It Takes Two (PS4, PS5) – 33,80 zł (zamiast 169 zł)
- UFC 5 (PS5) – 55,48 zł (zamiast 369,90 zł)
- Kingdom Come: Deliverance II (PS5) – 149,50 zł (zamiast 299 zł)
- Silent Hill f (PS5) – 203,40 zł (zamiast 339 zł)
- Silent Hill 2 (PS5) – 149,50 zł (zamiast 299 zł)
- Baldur’s Gate 3 (PS5) – 239,25 zł (zamiast 319 zł)
- No Man's Sky (PS4, PS5) – 87,60 zł (zamiast 219 zł)
- The Crew Motorfest (PS4, PS5) – 67,80 zł (zamiast 339 zł)
- WUCHANG: Fallen Feathers (PS5) – 175,20 zł (zamiast 219 zł)
- Mortal Kombat 1 (PS5) – 43,80 zł (zamiast 219 zł)
- Tony Hawk's Pro Skater 1 - 4 - Pakiet Edycja Deluxe (PS4, PS5) – 235,95 zł (zamiast 429 zł)
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (PS5) – 207,20 zł (zamiast 259 zł)
- The Elder Scrolls Online (PS4, PS5) – 22,25 zł (zamiast 89 zł)
- Star Wars Outlaws (PS5) – 104,70 zł (zamiast 349 zł)
- Sea of Thieves (PS5) – 62,65 zł (zamiast 179 zł)
- The Outer Worlds 2 (PS5) – 209,30 zł (zamiast 299 zł)
- Lies of P (PS4, PS5) – 139,50 zł (zamiast 279 zł)
Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!