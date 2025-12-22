Zaloguj się lub Zarejestruj

Wielka zimowa wyprzedaż w PS Store. Gry na PS5 i PS4 taniej nawet o 85%

Patrycja Pietrowska
2025/12/22 19:30



W PlayStation Store wystartowała Zimowa wyprzedaż.

W sklepie PlayStation wystartowała kolejna wyprzedaż, która pozwoli zainteresowanym nadrobić zaległości w graniu. W ramach promocji dostępnych w PS Store możemy zaoszczędzić nawet 85%. Wśród przecenionych tytułów znajduje się wiele hitów, w tym Forza Horizon 5, Battlefield 6 czy Clair Obscur: Expedition 33.

Zimowa wyprzedaż – PS Store
Zimowa wyprzedaż – PS Store

Promocje w PS Store. Zimowa wyprzedaż gier na PS5 i PS4

Pojawiła się kolejna okazja ku temu, by uzupełnić swoją cyfrową bibliotekę gier. Tym razem jest to Zimowa wyprzedaż w PlayStation Store. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z promocyjnej oferty:

Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.



Źródło:https://store.playstation.com/pl-pl/category/fe645955-f706-4273-bfb4-3e3ce5ae5ffd/1



PlayStation 4
promocja
PlayStation
oferta
PlayStation Store
wyprzedaż
promocje
PlayStation 5
okazja
wyprzedaż gier
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.








