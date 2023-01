Sony ma kłopoty. Fatalne wyniki sprzedaży

PlayStation VR2 miało być prawdziwym konkurentem dla Meta Quest 2. Sony chciało namieszać swoimi goglami na rynku, a sprzęt miał trafić pod strzechy wielu domów. Wszystko wskazuje jednak na to, że na ten moment Sony nie ma powodów do zadowolenia.

PlayStation VR2 – sprzedaż pre-orderów poniżej oczekiwań

Jak donosi agencja Bloomberg, prognozy sprzedaży PlayStation VR2 są znacząco poniżej oczekiwań. Ilość egzemplarzy sprzedanych w ramach zamówień pre-order jest rozczarowująca. Wyłącznie w tym kwartale Sony planowało wysłać do sklepów na całym świecie 2 miliony zestawów. Rzeczywistość zweryfikowała jednak ambitne plany firmy. Finalnie na sklepowe półki trafi około milion sztuk.



Ciężko wyobrazić sobie, że sytuacja może się poprawić. PlayStation VR2 musiałoby okazać się niesamowicie udanym produktem, by gracze szturmem ruszyli do sklepów. Przypomnijmy, że PlayStation VR2 wyceniono w Polsce na 2999 złotych. Gracze zainteresowani zestawem, na który składają się wspomniane gogle wirtualnej rzeczywistości oraz gra Horizon: Call of the Mountain, muszą przygotować się na wydatek rzędu 3299 złotych. Za stację ładowania kontrolerów PlayStation VR2 trzeba będzie natomiast zapłacić 249 złotych.



W ostatnim czasie Sony zaprezentowało pełną listę gier, które będą dostępne w dniu premiery PlayStation VR2. Jest tam naprawdę sporo świetnych tytułów, jednak jak widać graczy dalej ciężko nakłonić do zakupu sprzętu.