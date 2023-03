Od czego zacząć zabawę z PlayStation VR2? Od tych kilku pozycji!

Przez ostatnie dni miałem sporo czasu, aby zapoznać się niektórymi tytułami na PlayStation VR2. Dlatego też postanowiłem z tych wszystkich tytułów stworzyć mały poradnik dla tych, którzy chcieliby kupić sobie gogle do wirtualnej rzeczywistości od Sony, a poszukują odpowiednich gier na start.

Cześć z nich bowiem to tytuły, które otrzymały specjalne aktualizacje w ramach już isniejących produkcji, część z nich dostała wersje na nową generację PSVR, a jeszcze inne to zupełnie nowe tytuły. Przy okazji również każdy z nich ma nieco inny próg wejścia, który przy nieodpowiednim dobraniu może mocno zniechęcić do dalszych prób zabawy m.in. przez problemy z szalejącym błędnikiem.