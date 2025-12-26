Snoopy w rękach Sony. Japoński gigant sięga po ikonę popkultury

Sony zdecydowało się na duży krok na rynku mediów, przejmując kontrolę nad jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w historii popkultury. Japoński gigant zainwestował aż 457 milionów dolarów w wykupienie większościowych udziałów w Peanuts Worldwide, stając się tym samym właścicielem praw do postaci takich jak Snoopy czy Charlie Brown. Do tej pory oddział Sony Music Entertainment posiadał pakiet 39% udziałów w spółce-matce Peanuts Holding, jednak najnowsza transakcja z kanadyjską firmą WildBrain pozwoliła na przejęcie kolejnych 41% akcji.

Sony przejmuje Snoopy’ego. Japoński gigant wykłada setki milionów dolarów

W efekcie korporacja przejmuje faktyczną kontrolę nad marką, podczas gdy rodzina jej twórcy, Charlesa M. Schulza, pozostanie w posiadaniu dwudziestu procent udziałów. Proces ten czeka jeszcze na zatwierdzenie przez odpowiednie urzędy, po czym Peanuts Holdings zostanie włączone w struktury Sony jako skonsolidowana spółka zależna.