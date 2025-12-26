Snoopy w rękach Sony. Japoński gigant sięga po ikonę popkultury

Jedna z największych marek popkultury zmienia właściciela.
Sony zdecydowało się na duży krok na rynku mediów, przejmując kontrolę nad jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w historii popkultury. Japoński gigant zainwestował aż 457 milionów dolarów w wykupienie większościowych udziałów w Peanuts Worldwide, stając się tym samym właścicielem praw do postaci takich jak Snoopy czy Charlie Brown. Do tej pory oddział Sony Music Entertainment posiadał pakiet 39% udziałów w spółce-matce Peanuts Holding, jednak najnowsza transakcja z kanadyjską firmą WildBrain pozwoliła na przejęcie kolejnych 41% akcji.
W efekcie korporacja przejmuje faktyczną kontrolę nad marką, podczas gdy rodzina jej twórcy, Charlesa M. Schulza, pozostanie w posiadaniu dwudziestu procent udziałów. Proces ten czeka jeszcze na zatwierdzenie przez odpowiednie urzędy, po czym Peanuts Holdings zostanie włączone w struktury Sony jako skonsolidowana spółka zależna.
Zarządzanie nowym nabytkiem zostanie podzielone między Sony Music Entertainment w Japonii oraz Sony Pictures Entertainment. Przedstawiciele firmy podkreślają, że Peanuts to marka z ogromnym, siedemdziesięciopięcioletnim dorobkiem, która od swojego debiutu w 1950 roku nieustannie dostarcza rozrywki kolejnym pokoleniom.
Od 2018 roku SMEJ z dumą jest częścią partnerstwa stojącego za marką Peanuts – ikoniczną, globalną franczyzą rozrywkową, która od 75 lat dostarcza radości odbiorcom na całym świecie. Dzięki zwiększeniu naszego udziału właścicielskiego cieszymy się, że będziemy mogli jeszcze bardziej podnieść wartość marki Peanuts, wykorzystując rozległą globalną sieć Sony Group oraz wspólne know-how całej grupy.
Decyzja o zakupie praw do Snoopy’ego ma silne uzasadnienie rynkowe, zwłaszcza w Azji, gdzie postać cieszy się wielką popularnością, co widać po współpracach z markami, takimi jak Uniqlo. Mimo że transakcja ta wydaje się odległa od świata gier, warto obserwować kolejne ruchy Sony związane z przejęciem.
