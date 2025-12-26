Gears of War Reloaded w pudełkowym wydaniu na PS5 taniej aż o 65 zł

Pokonaj Szarańczę w legendarnej trzecioosobowej grze akcji typu cover shooter, od której wszystko się zaczęło.

Minęło 14 lat od inwazji bezwzględnych podziemnych potworów i cała planeta legła w gruzach. Marcus Fenix, więzień pozostawiony na śmierć, zostaje uwolniony przez swojego najlepszego przyjaciela i byłego towarzysza z oddziału, Dominika Santiago. Mimo przeważających sił wroga Marcus i Dominic wraz z innymi członkami oddziału Delta muszą pokonać Szarańczę i uratować ludzkość przed zagładą.

Odkryj legendarną historię, grając samemu lub wraz ze znajomym w trybie współpracy online. Dołącz do gry w trybie Versus, aby odkryć dynamiczne i pełne napięcia tryby gry wieloosobowej PvP.

Zremasterowany oryginał: zasilana silnikiem Unreal Engine gra Gears of Wars: Reloaded to remaster hitowej pierwszej odsłony cyklu Gears of War, teraz w pełni zoptymalizowany na najnowszą generację platform do gier.

Zawiera wszystko: Gears of War: Reloaded dostarcza całą zawartość udostępnioną po premierze oryginalnej wersji gry, w tym bonusowy akt kampanii, mapy do gry wieloosobowej, a także postacie i przedmioty kosmetyczne, a wszystko to bez dodatkowych opłat.

Usprawnione sterowanie: nowi gracze mogą wybrać współczesny, uproszczony układ sterowania, natomiast weterani mogą powrócić do klasycznego układu, który pokochali.