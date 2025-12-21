Oto największa aktualizacja w historii Dune: Awakening. Ma ona gruntownie zmienić endgame i odwrócić negatywny trend wokół gry

Po miesiącach krytyki Dune: Awakening szykuje potężną aktualizację.

Systematyczny spadek liczby graczy i narastająca krytyka społeczności sprawiły, że Funcom musiał zareagować. Studio oficjalnie zapowiedziało Rozdział 3, czyli największą aktualizację w historii Dune: Awakening, która ma zadebiutować na początku przyszłego roku. Równocześnie na rynek trafi płatne DLC Najeźdźdźcy Ziemi Skalistej, rozszerzające elementy budowania. Dune: Awakening – przebudowa endgame’u i progresji Jak podkreślają twórcy, Rozdział 3 powstaje w oparciu o tysiące opinii graczy. Najczęściej powtarzające się zarzuty dotyczyły braku sensownej progresji po osiągnięciu 6. poziomu oraz niedoboru zawartości PvE. Odpowiedzią ma być gruntownie przebudowany system Landsraadu, oferujący więcej znaczących decyzji, wspólnych celów i realnych nagród.

Kluczową nowością będzie system specjalizacji Landsraadu. Gracze będą zdobywać doświadczenie w różnych aktywnościach i inwestować je w rozbudowane drzewka rozwoju, oferujące łącznie nawet 500 poziomów progresji. Rozwój postaci ma być powiązany z preferowanym stylem gry, a nie sztywnymi ograniczeniami.

GramTV przedstawia:

Aktualizacja wprowadzi również 8 nowych lokacji, zaprojektowanych wokół konkretnych aktywności – od misji bojowych i sabotażu po wyścigi pojazdów. Przykładem jest „Smugglers Run”, czyli trasa dla sandbike’ów nastawiona na eksplorację i rywalizację. Endgame wzbogacą także powtarzalne stacje testowe o rosnącym poziomie trudności, nowe bronie (m.in. pirorakieta i podwójne ostrza) oraz zmodyfikowany rapier. Co istotne, Rozdział 3 będzie bezpośrednią kontynuacją wydarzeń fabularnych z poprzedniej aktualizacji, rozwijając narrację Arrakis. Równolegle z aktualizacją zadebiutuje płatne DLC Najeźdźdźcy Ziemi Skalistej, wycenione na około 35zł lub dostępne w ramach przepustki sezonowej. Dodatek skupi się na rozbudowie systemu budowania, oferując m.in. 74 nowe elementy konstrukcyjne, dekoracje, zestawy zbroi, warianty broni i skórkę pojazdu. Samo Dune: Awakening jest dostępne na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.