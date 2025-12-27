Jedenasta darmowa gra od Epic Games Store na święta. To coś dla fanów gier bitewnych

Święta się skończyły, ale rozdawnictwo Epic Games Store trwa dalej. W pierwszym dniu po Świętach Bożego Narodzenia otrzymaliśmy grę Cassette Beasts. Pamiętajmy, aby tytuł przypisać do swojego konta najpóźniej jutro do godziny 17:00.

Casette Beasts – Witaj na New Wirral, odległej wyspie zamieszkałej przez niezwykłe istoty ze snów, zmory z koszmarów i grupę śmiałków, którzy za pomocą kaset magnetofonowych zmieniają postać, by stawać do walki. Aby znaleźć drogę do domu, musisz zbadać każdy zakątek wyspy i nagrywać na kasety potwory, by zdobywać ich umiejętności! Stale atakowani przez potwory mieszkańcy Harbourtown na wyspie New Wirral postanowili wyrównać szanse. Wystarczy nagrać dowolnego napotkanego potwora (a jest ich aż 120) na kasetę, a potem ją odtworzyć, żeby przybrać jego postać! Zbliżanie się do towarzysza daje korzyści – po transformacji możecie łączyć siły, by zyskać przewagę w walce! Każde dwie formy da się połączyć, a efekt to nowa, wyjątkowa, w pełni animowana forma. Można stworzyć aż 14 000 różnych kombinacji! Znajduj skróty, odkrywaj sekrety i eksploruj ukryte podziemia w nielinearnym świecie. Szybuj, lataj, pływaj, mknij albo się magnetyzuj! Sprawdź się w nieskończonym trybie walki „Gauntlet”, w którym stawisz czoła przerażającym wrogom, by zdobyć cenne materiały i okryć się chwałą! Spędzajcie razem czas, wzmacniajcie więzi i pomagajcie wybranemu partnerowi osiągać cele osobiste, a staniecie się jeszcze lepszym zespołem. Wasze relacje decydują o tym, jak dobrze możecie się łączyć. Wykorzystuj chemię żywiołów do dodatkowych wzmocnień, a nawet osłabiania wroga czy zmiany jego żywiołu! Połączcie siły w lokalnym trybie kooperacji, by razem poznawać otwarty świat, zmieniać postać i walczyć! Wspólne zmierzenie się z nieznanym na pewno zbliży was jeszcze bardziej! Dobierzcie się w grupy do 8 graczy w wieloosobowym trybie online i wymieniajcie się kasetami, wyzywajcie na pojedynki albo stawiajcie czoła groźnym zsyntezowanym formom, które wymknęły się spod kontroli, by zdobywać wspaniałe nagrody!