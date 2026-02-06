Bohaterowie Resident Evil Requiem jak malowani. Gratka dla kolekcjonerów

Jedną z najbardziej wyczekiwanych premier 2026 roku jest Resident Evil: Requiem. Jak już wiemy, gra łączy klasyczną perspektywę trzecioosobową z dynamiczną pierwszoosobową akcją. Wcześniej dzieliliśmy się już pierwszymi wrażeniami z rozgrywki. Gra trafi na półki 27 lutego i już wzbudza spore emocje wśród fanów survival horroru. Teraz będzie budzisz jeszcze większe, bo gra zyskała ciekawy gadżet kolekcjonerski.

Resident Evil: Requiem z kolekcjonerskim gadżetem

Gra Resident Evil: Requiem zadebiutuje także na Nintendo Switch 2, a fani konsoli mogą liczyć na dodatkowe atrakcje. Podczas najnowszego Nintendo Partner Direct ogłoszono premierę nowych amiibo przedstawiających Grace i Leona. Amiibo to interaktywne figurki, które po przyłożeniu do kontrolera odblokowują w grze specjalne skórki i funkcje, a jednocześnie świetnie prezentują się na półce kolekcjonera. Grace otrzymała czarny plecak i brązową kurtkę, a Leon wyposażony jest w charakterystyczną siekierę. Z pewnością oprzyrządowanie postaci ma związek z samą rozgrywką.