Bohaterowie Resident Evil Requiem jak malowani. Gratka dla kolekcjonerów

Jakub Piwoński
2026/02/06 17:30
I posiadaczy Switch 2.

Jedną z najbardziej wyczekiwanych premier 2026 roku jest Resident Evil: Requiem. Jak już wiemy, gra łączy klasyczną perspektywę trzecioosobową z dynamiczną pierwszoosobową akcją. Wcześniej dzieliliśmy się już pierwszymi wrażeniami z rozgrywki. Gra trafi na półki 27 lutego i już wzbudza spore emocje wśród fanów survival horroru. Teraz będzie budzisz jeszcze większe, bo gra zyskała ciekawy gadżet kolekcjonerski.

Resident Evil: Requiem z kolekcjonerskim gadżetem

Gra Resident Evil: Requiem zadebiutuje także na Nintendo Switch 2, a fani konsoli mogą liczyć na dodatkowe atrakcje. Podczas najnowszego Nintendo Partner Direct ogłoszono premierę nowych amiibo przedstawiających Grace i Leona. Amiibo to interaktywne figurki, które po przyłożeniu do kontrolera odblokowują w grze specjalne skórki i funkcje, a jednocześnie świetnie prezentują się na półce kolekcjonera. Grace otrzymała czarny plecak i brązową kurtkę, a Leon wyposażony jest w charakterystyczną siekierę. Z pewnością oprzyrządowanie postaci ma związek z samą rozgrywką.

To ciekawy dodatek dla graczy, którzy chcą urozmaicić rozgrywkę i podkreślić swoje zaangażowanie w uniwersum Resident Evil. Co istotne, figurki najwyraźniej nie będą dostępne w dniu premiery gry, tylko dopiero latem tego roku.

Pierwsze wrażenia z wielu recenzji są bardzo pozytywne – krytycy chwalą połączenie klasycznej rozgrywki z perspektywą pierwszoosobową, dynamiczne tempo i zróżnicowane tryby gry. Dzięki temu Resident Evil: Requiem zapowiada się na jedną z najgorętszych premier 2026 roku. Fani horroru mogą szykować się na pełne napięcia doświadczenie, które oprócz emocjonującej rozgrywki oferuje także kolekcjonerskie dodatki. Premiera gry już 27 lutego.

Źródło:https://www.eurogamer.net/grace-and-leon-are-getting-resident-evil-requiem-amiibos

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




