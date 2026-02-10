Fani tej bijatyki będą zawiedzeni. Riot Games zwalnia sporą część studia

Stało się to z powodu zbyt słabego zainteresowania po jej konsolowej premierze.
Decyzja ta zapadła zaledwie kilka tygodni po tym, jak 2XKO, produkcja osadzona w uniwersum League of Legends, zadebiutowała na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Tom Cannon, producent wykonawczy tytułu, w szczerym wpisie przyznał, że choć gra znalazła oddaną grupę odbiorców, to ogólna dynamika jej wzrostu nie była wystarczająca, by utrzymać tak duży zespół deweloperski w dłuższej perspektywie.
2XKO – zwolnienia twórców gry
W efekcie Riot Games podjęło decyzję o zwolnieniu około 80 osób, co stanowi blisko połowę globalnego składu pracującego nad 2XKO. Firma zapewnia jednak, że zwolnieni pracownicy mogą liczyć na hojne odprawy (minimum sześć miesięcy wynagrodzenia) oraz pomoc w znalezieniu nowych stanowisk wewnątrz studia. Cannon podkreśla, że redukcja etatów nie oznacza porzucenia projektu, lecz ma na celu stworzenie mniejszego, bardziej skoncentrowanego zespołu, który szybciej będzie reagował na prośby społeczności.
Chcemy, abyście wiedzieli, że decyzja ta nie została podjęta pochopnie. W miarę rozszerzania naszej działalności z komputerów PC na konsole, zaobserwowaliśmy stałe trendy w sposobie, w jaki gracze angażowali się w grę 2XKO. Gra spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem przez wierną grupę odbiorców, ale ogólna dynamika nie osiągnęła poziomu niezbędnego do długoterminowego utrzymania zespołu tej wielkości.
Nawet z mniejszym zespołem zamierzamy zagłębić się w grę i wprowadzić kluczowe ulepszenia, w tym niektóre z rzeczy, o które już prosiliście. Wkrótce podzielimy się niektórymi z naszych planów.
