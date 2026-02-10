Fani tej bijatyki będą zawiedzeni. Riot Games zwalnia sporą część studia

Decyzja ta zapadła zaledwie kilka tygodni po tym, jak 2XKO, produkcja osadzona w uniwersum League of Legends, zadebiutowała na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Tom Cannon, producent wykonawczy tytułu, w szczerym wpisie przyznał, że choć gra znalazła oddaną grupę odbiorców, to ogólna dynamika jej wzrostu nie była wystarczająca, by utrzymać tak duży zespół deweloperski w dłuższej perspektywie.

2XKO – zwolnienia twórców gry

W efekcie Riot Games podjęło decyzję o zwolnieniu około 80 osób, co stanowi blisko połowę globalnego składu pracującego nad 2XKO. Firma zapewnia jednak, że zwolnieni pracownicy mogą liczyć na hojne odprawy (minimum sześć miesięcy wynagrodzenia) oraz pomoc w znalezieniu nowych stanowisk wewnątrz studia. Cannon podkreśla, że redukcja etatów nie oznacza porzucenia projektu, lecz ma na celu stworzenie mniejszego, bardziej skoncentrowanego zespołu, który szybciej będzie reagował na prośby społeczności.