Zaloguj się lub Zarejestruj

Fani tej bijatyki będą zawiedzeni. Riot Games zwalnia sporą część studia

Mikołaj Berlik
2026/02/10 09:30
0
0

Stało się to z powodu zbyt słabego zainteresowania po jej konsolowej premierze.

Decyzja ta zapadła zaledwie kilka tygodni po tym, jak 2XKO, produkcja osadzona w uniwersum League of Legends, zadebiutowała na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Tom Cannon, producent wykonawczy tytułu, w szczerym wpisie przyznał, że choć gra znalazła oddaną grupę odbiorców, to ogólna dynamika jej wzrostu nie była wystarczająca, by utrzymać tak duży zespół deweloperski w dłuższej perspektywie.

2XKO
2XKO

2XKO – zwolnienia twórców gry

W efekcie Riot Games podjęło decyzję o zwolnieniu około 80 osób, co stanowi blisko połowę globalnego składu pracującego nad 2XKO. Firma zapewnia jednak, że zwolnieni pracownicy mogą liczyć na hojne odprawy (minimum sześć miesięcy wynagrodzenia) oraz pomoc w znalezieniu nowych stanowisk wewnątrz studia. Cannon podkreśla, że redukcja etatów nie oznacza porzucenia projektu, lecz ma na celu stworzenie mniejszego, bardziej skoncentrowanego zespołu, który szybciej będzie reagował na prośby społeczności.

Pomimo tych turbulencji, Riot Games zamierza kontynuować realizację zaplanowanego kalendarza rozgrywek esportowych na 2026 rok. 2XKO Competitive Series ma odbyć się zgodnie z planem, a twórcy obiecują, że w najbliższym czasie podzielą się szczegółami dotyczącymi dalszego rozwoju gry i poprawek, o które najczęściej dopominali się gracze. Mniejszy zespół ma teraz skupić się na „sustywnym” modelu rozwoju, który pozwoli tej darmowej bijatyce przetrwać na trudnym rynku gier-usług.

Chcemy, abyście wiedzieli, że decyzja ta nie została podjęta pochopnie. W miarę rozszerzania naszej działalności z komputerów PC na konsole, zaobserwowaliśmy stałe trendy w sposobie, w jaki gracze angażowali się w grę 2XKO. Gra spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem przez wierną grupę odbiorców, ale ogólna dynamika nie osiągnęła poziomu niezbędnego do długoterminowego utrzymania zespołu tej wielkości.

Nawet z mniejszym zespołem zamierzamy zagłębić się w grę i wprowadzić kluczowe ulepszenia, w tym niektóre z rzeczy, o które już prosiliście. Wkrótce podzielimy się niektórymi z naszych planów.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że 2XKO zostało wydane 7 października na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Nie jest to oczywiście jedyna firma w branży gier borykająca się ze zwolneniami – jeden z największych przypadków dotyczy Ubisoftu i kryzysu trwającego już długi czas.

Źródło:https://gamingbolt.com/2xko-development-team-faces-significant-reductions-after-lackluster-momentum

Tagi:

News
bijatyka
zwolnienia
Riot Games
Riot
Bijatyki
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112