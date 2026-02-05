Pudełkowe wydanie Clair Obscur: Expedition 33 na PS5 już 25 procent taniej

Mimo upływu czasu zachwyty nad Clair Obscur: Expedition 33 nie słabną. O produkcji Sandfall Interactive nadal się mówi i to mówi się dużo.

W efekcie trudno tak naprawdę znaleźć kogoś, kto jeszcze w hitową produkcję nie grał lub przynajmniej nie miał jej w bibliotece. Ale są i tacy.

Clair Obscur: Expedition 33 w promocji

To do nich skierowana jest najnowsza promocja na omawianą grę, z którą przychodzi Perfect Blue. To tam możemy kupić pudełkowe Clair Obscur: Expedition 33 w wersji na PlayStation 5 za 149,99 zł. Mowa tutaj o cenie atrakcyjnej, bo aż o 25 procent niższej niż nominalna, czyli w tym wypadku 199,99 zł.