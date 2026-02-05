Pudełkowe wydanie Clair Obscur: Expedition 33 na PS5 już 25 procent taniej

W efekcie trudno tak naprawdę znaleźć kogoś, kto jeszcze w hitową produkcję nie grał lub przynajmniej nie miał jej w bibliotece. Ale są i tacy.
Clair Obscur: Expedition 33 w promocji
To do nich skierowana jest najnowsza promocja na omawianą grę, z którą przychodzi Perfect Blue. To tam możemy kupić pudełkowe Clair Obscur: Expedition 33 w wersji na PlayStation 5 za 149,99 zł. Mowa tutaj o cenie atrakcyjnej, bo aż o 25 procent niższej niż nominalna, czyli w tym wypadku 199,99 zł.
- Clair Obscur: Expedition 33 (PS5) – 149,99 zł
Z roku na rok ona nas wymazuje
Raz w roku Malarka budzi się, by na swym Monolicie zapisać przeklętą liczbę. Każdy, kto osiągnął ten wiek, rozsypuje się w proch i znika. Liczba maleje, a nas jest coraz mniej. Jutro Malarka przebudzi się ponownie i namaluje „33”. To nasz ostatni moment – musimy ją powstrzymać, zanim raz na zawsze zapisze naszą śmierć.
Jesteśmy Ekspedycją 33.
Clair Obscur: Expedition 33 to nowatorska turowa gra RPG, która wzbogaca walkę o mechaniki czasu rzeczywistego, zapewniając niezrównane napięcie i immersję. Odkryj świat fantasy inspirowany Francją belle époque i zmierz się z potężnymi przeciwnikami w desperackiej walce o przetrwanie.
Reaktywna walka turowa
Gra łączy klasyczne elementy JRPG z dynamicznymi akcjami czasu rzeczywistego. Twórz unikalne konfiguracje postaci, dopasowując sprzęt, statystyki i umiejętności do własnego stylu gry. Wykorzystaj aktywną mechanikę walki – wykonuj uniki, parowania i kontry w czasie rzeczywistym, łącz ataki w płynne kombinacje i trafiaj w słabe punkty wrogów dzięki swobodnemu celowaniu.
„Jutro nadejdzie”
Dla Gustave’a, Maelle i reszty poszukiwaczy każdy dzień może być ostatnim. Poprowadź ich w desperackiej misji przerwania cyklu śmierci Malarki. Podążaj śladami wcześniejszych ekspedycji, poznawaj ich historie i odkrywaj tajemnice świata skazanego na zagładę.
Niepokojąco piękny świat
Zanurz się w surrealistycznej krainie, pełnej mistycznych wrogów i zapierających dech w piersiach krajobrazów. Od tajemniczej wyspy Visages po zapomniane pola bitew – każde miejsce skrywa sekrety i ukryte zadania. Zyskaj wsparcie legendarnych stworzeń i zwerbuj niezwykłych towarzyszy, by odkrywać niedostępne obszary.
Zagraj w debiutancką grę Sandfall Interactive, stworzoną w pełni w Unreal Engine 5 – z oszałamiającą oprawą wizualną i poruszającą ścieżką dźwiękową.
