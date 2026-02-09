Piasków Czasu nie ma. Ale jest Prince of Persia: The Lost Crown w niższej cenie

Nie oznacza to jednak, że gracze śledzący przygody Księcia Persji nie mają w co grać. A tutaj jest najlepszy tego przykład.
Prince of Persia: The Lost Crown za niewiele ponad 50 zł
Mowa o wydanym dwa lata temu Prince of Persia: The Lost Crown. Chociaż trudno mówić tutaj jako o pełnoprawnej grze z Księciem w roli głównej, bo przecież Zaginiona Korona ma bardziej vibe metroidvaniowego indyka, a nie gry AAA. Nie przeszkodziło jej to jednak w ciepłym przyjęciu. Ciepłym na tyle, że produkcja na Metacriticu osiągnęła średnią ocen na poziomie 85-88. Tym bardziej warto zatem spojrzeć na ofertę Amazona. Tam The Lost Crown wersji na PlayStation 5 kupimy już za nieco ponad 50 zł.
- Prince of Persia: The Lost Crown (PS5) – 51,91 zł
Użyj swoich mocy czasowych, umiejętności walki i platformówki, aby wykonywać śmiertelne kombinacje i pokonać zepsutych czasowo wrogów i mitologiczne stworzenia. Odkryj przeklęty świat inspirowany Persami pełen ważnych zabytków i odkrywaj wiele bardzo szczegółowych biomów, każdy z własną tożsamością, cudem i niebezpieczeństwem. Zanurz się w perskiej mitologicznej fantazji dzięki intrygującej i oryginalnej historii, wykorzystując swój spryt do rozwiązywania zagadek, znajdowania ukrytych skarbów i wykonywania zadań, aby dowiedzieć się więcej o tym skorumpowanym miejscu.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!