Piasków Czasu nie ma. Ale jest Prince of Persia: The Lost Crown w niższej cenie

Maciej Petryszyn
2026/02/09 13:10
Fani cyklu Prince of Persia przyjęli niedawno potężny cios. Tym było skasowanie długo wyczekiwanego remake’u Piasków Czasu.

Nie oznacza to jednak, że gracze śledzący przygody Księcia Persji nie mają w co grać. A tutaj jest najlepszy tego przykład.

Prince of Persia: The Lost Crown
Prince of Persia: The Lost Crown

Prince of Persia: The Lost Crown za niewiele ponad 50 zł

Mowa o wydanym dwa lata temu Prince of Persia: The Lost Crown. Chociaż trudno mówić tutaj jako o pełnoprawnej grze z Księciem w roli głównej, bo przecież Zaginiona Korona ma bardziej vibe metroidvaniowego indyka, a nie gry AAA. Nie przeszkodziło jej to jednak w ciepłym przyjęciu. Ciepłym na tyle, że produkcja na Metacriticu osiągnęła średnią ocen na poziomie 85-88. Tym bardziej warto zatem spojrzeć na ofertę Amazona. Tam The Lost Crown wersji na PlayStation 5 kupimy już za nieco ponad 50 zł.

Użyj swoich mocy czasowych, umiejętności walki i platformówki, aby wykonywać śmiertelne kombinacje i pokonać zepsutych czasowo wrogów i mitologiczne stworzenia. Odkryj przeklęty świat inspirowany Persami pełen ważnych zabytków i odkrywaj wiele bardzo szczegółowych biomów, każdy z własną tożsamością, cudem i niebezpieczeństwem. Zanurz się w perskiej mitologicznej fantazji dzięki intrygującej i oryginalnej historii, wykorzystując swój spryt do rozwiązywania zagadek, znajdowania ukrytych skarbów i wykonywania zadań, aby dowiedzieć się więcej o tym skorumpowanym miejscu.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

