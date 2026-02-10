Zaloguj się lub Zarejestruj

Hit od CD Projekt RED taniej na PS5. Wiedźmin 3 Edycja Kompletna za 76 zł

Mikołaj Berlik
2026/02/10 12:00
0
0

Podstawka i dwa fabularne dodatki w jednym pudełku.

Allegro ponownie oferuje w niższej cenie pudełkowe wydanie Wiedźmina 3 Dziki Gon Edycja Kompletna na konsolę PlayStation 5. Za 76 zł otrzymujemy pełną wersję jednej z najwyżej ocenianych gier RPG ostatniej dekady, wzbogaconą o wszystkie dodatki fabularne oraz usprawnienia przygotowane z myślą o konsolach nowej generacji.

Wiedźmin 3 Dziki Gon
Wiedźmin 3 Dziki Gon

Wiedźmin 3 Dziki Gon – oferta na Allegro

Edycja Kompletna zawiera podstawową wersję gry Wiedźmin 3 Dziki Gon oraz dwa duże dodatki fabularne: Serce z Kamienia i Krew i Wino. Całość oferuje dziesiątki godzin rozbudowanej fabuły, nieliniowych zadań oraz otwarty świat pełen kontraktów wiedźmińskich, potworów i wyborów mających realny wpływ na przebieg historii. Wersja na PlayStation 5 została wzbogacona o ulepszoną oprawę graficzną, krótsze czasy ładowania oraz wsparcie dla wyższej płynności rozgrywki.

Wciel się w pogromcę potworów, Geralta z Rivii, i odkryj otwarty świat mrocznego fantasy w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon, jednym z najbardziej uznanych RPG-ów wszech czasów. Od posępnych moczarów Velen, przez tętniący życiem Novigrad, aż po uduchowione wyspy Skellige – razem z Geraltem odnajdź jego przybraną córkę Ciri, zanim upiory z Dzikiego Gonu zawładną jej wyjątkowymi zdolnościami.

GramTV przedstawia:

Tagi:

CD Projekt RED
Wiedźmin 3: Dziki Gon
Wiedźmin 3
CD Projekt
promocja
Wiedźmin
promocje
PlayStation 5
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112