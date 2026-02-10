Hit od CD Projekt RED taniej na PS5. Wiedźmin 3 Edycja Kompletna za 76 zł

Allegro ponownie oferuje w niższej cenie pudełkowe wydanie Wiedźmina 3 Dziki Gon Edycja Kompletna na konsolę PlayStation 5. Za 76 zł otrzymujemy pełną wersję jednej z najwyżej ocenianych gier RPG ostatniej dekady, wzbogaconą o wszystkie dodatki fabularne oraz usprawnienia przygotowane z myślą o konsolach nowej generacji.
Wiedźmin 3 Dziki Gon – oferta na Allegro
Edycja Kompletna zawiera podstawową wersję gry Wiedźmin 3 Dziki Gon oraz dwa duże dodatki fabularne: Serce z Kamienia i Krew i Wino. Całość oferuje dziesiątki godzin rozbudowanej fabuły, nieliniowych zadań oraz otwarty świat pełen kontraktów wiedźmińskich, potworów i wyborów mających realny wpływ na przebieg historii. Wersja na PlayStation 5 została wzbogacona o ulepszoną oprawę graficzną, krótsze czasy ładowania oraz wsparcie dla wyższej płynności rozgrywki.
Wciel się w pogromcę potworów, Geralta z Rivii, i odkryj otwarty świat mrocznego fantasy w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon, jednym z najbardziej uznanych RPG-ów wszech czasów. Od posępnych moczarów Velen, przez tętniący życiem Novigrad, aż po uduchowione wyspy Skellige – razem z Geraltem odnajdź jego przybraną córkę Ciri, zanim upiory z Dzikiego Gonu zawładną jej wyjątkowymi zdolnościami.
