Dwayne Johnson chciał kontrolować uniwersum DC. Henry Cavill był jego „pionkiem”

Pojawiają się kolejne raporty dotyczące przetasowań w uniwersum DC Comics. Niedawno dowiedzieliśmy się, że nowi szefowie studia, James Gunn i Peter Safran, nie mają w planach trzeciej części Wonder Woman oraz Aquamana. Do roli Supermana nie powróci również Henry Cavill, który został zaangażowany w aktorskim serialu ze świata Warhammera 40.000. Wcześniej informowano, że poprzedni prezes studia, Walter Hamada, blokował pomysł przywrócenia aktora do ikonicznej roli, ale Dwayne Johnson postawił na swoim i na miesiąc przed premierą nagrano scenę, w której Superman spotyka się z Black Adamem. Teraz źródła serwisu The Hollywood Reporter podają, że Cavill mógł być jedynie „pionkiem” w grze popularnego The Rocka, który chciał przejąć kontrolę nad częścią uniwersum.