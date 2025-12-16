To będzie kolejny Concord? Highguard chłodno przyjęte po TGA 2025

Gra stworzona przez Wildlight Entertainment jest już porównywana do gier, które szybko wycofano z rynku, w tym do nieudanego Concord.

Nowa strzelanka wieloosobowa PvP, zatytułowana Highguard, spotkała się z negatywną reakcją społeczności graczy. Tytuł pojawił się podczas ceremonii The Game Awards 2025 jako ostatnia zapowiedź. To właśnie to konkretne umiejscowienie w programie gali wywołało falę frustracji wśród fanów.

Highguard porównywane do Concord

Ceremonia The Game Awards 2025 spotkała się z ogólnym niezadowoleniem, co potwierdzają wyniki ankiety przeprowadzonej przez Geoffa Keighleya, organizatora wydarzenia. Wielu widzów było rozczarowanych brakiem ogłoszeń dotyczących wyczekiwanych hitów, takich jak The Elder Scrolls 6. Zakończenie pokazu ogłoszeniem gry Highguard nie wywołało zatem wśród oglądających zachwytów.

Kiepski odbiór zapowiedzi spowodował, że pojawiły się porównania do nieudanego projektu znanego jako Concord. Komentatorzy i gracze na portalach społecznościowych oraz na forum Steam prognozują, że Highguard może spotkać ten sam los, co inne zamknięte projekty, takie jak Foamstars i XDefiant. Uważają oni, że gra nie wygląda na interesującą.

Tak silny sprzeciw być może nie miałby miejsca, gdyby ogłoszenie Highguard nie stanowiło kulminacyjnego momentu gali, a pojawiło się w środku wydarzenia. Niezależnie od kontrowersji, gra, która jest sieciową strzelanką dla wielu graczy, zadebiutuje zgodnie z planem w styczniu 2026 roku, oferując jednocześnie pełną rozgrywkę międzyplatformową.