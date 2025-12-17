Zwiastun Spider-Man: Brand New Day wyciekł do sieci. Pajączek podąża drogą Avengers: Doomsday

Kopie zwiastuna szybko są usuwane przez Sony i Marvela.
Rozpoczął się zwiastunowy szał tuż przed premierą Avatara: Ogień i popiół. Najpierw wyciekł pierwszy materiał z Avenegrs: Doomsday, a teraz to samo stało się ze Spider-Man: Brand New Day. Chociaż pierwotnie zwiastun został wrzucony do sieci w kiepskiej jakości i niewiele było na nim widać, co stawiało pod znakiem zapytania autentyczność wycieku, to ostatecznie potwierdzono, że jest on prawdziwy. Tym samym fani Pajączka mogą zobaczyć materiał z nowych przygód Petera Parkera jeszcze przed oficjalną premierą zwiastuna.
Spider-Man: Brand New Day – wyciekł pierwszy zwiastun
Nagranie jest bardzo niskiej jakości, ale zawiera elementy, które trudno zignorować fanom. Na zwiastunie słychać narrację Toma Hollanda, nawiązującą bezpośrednio do finału Bez drogi do domu i decyzji Petera Parkera o wymazaniu jego istnienia. W zwiastunie pojawiają się też głosy i sylwetki nowych bohaterów, w tym Sadie Sink, która ostrzega Spider-Mana, by trzymał się z dala od jej spraw.
Wśród krótkich ujęć dostrzeżono inspirowane komiksami kadry, m.in. hołd dla okładki Amazing Fantasy #15, starcie z organizacją The Hand, a także sceny sugerujące obecność takich postaci jak Mac Gargan (Skorpion) czy Boomerang. Część obrazów wygląda jak niedokończone materiały z VFX.
Jak donoszą zagraniczne media, klipy publikowane na X szybko są zdejmowane z powodu naruszeń praw autorskich. To z kolei sugeruje, że Sony Pictures faktycznie reaguje na nieautoryzowany materiał, a więc wyciek jest prawdziwy.
Produkcja filmu została niedawno zakończono, a projekt jest obecnie w postprodukcji. Pojawiają się sygnały, że Sony rozważa wypuszczenie oficjalnego zwiastuna jeszcze przed końcem roku lub na początku 2026. W grę wchodzi też duża premiera podczas Super Bowl, co idealnie pasowałoby do rangi projektu.
Za kamerą stanął Destin Daniel Cretton, a scenariusz ponownie napisali Chris McKenna i Erik Sommers. W obsadzie, obok Hollanda, wystąpili: Jon Bernthal jako Punishera, Mark Ruffalo jako Hulka, Zendayę, Michaela Mando (Mac Gargan/Skorpion), Sadie Sink oraz Liza Colón-Zayas i Tramella Tillmana w nieujawnionych jeszcze rolach. Za projekt odpowiadają Sony Pictures i Marvel Studios.
Przypomnijmy, że Spider-Man: Brand New Day trafi do kin 31 lipca 2026 roku.