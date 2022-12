Henry Cavill jednak nie zagra Supermana

Wydźwięk wpisu sugeruje, że aktor w pełni pogodził się z decyzją producentów i nie ma im nic do zarzucenia. Rozumie, że „zmiana warty” jest czymś normalnym i jest w stanie to zaakceptować, gdyż twórcy mają do zbudowania całe uniwersum. Czyżby znaczyło to, że Henry Cavill okazał się za stary na tę rolę? Przypomnijmy, że aktor ma 39 lat.



Fani z pewnością będą zawiedzeni. Obecność Cavilla w roli Supermana miała wypełnić pustkę po tym, jak aktor zakończył swoją przygodę z kreacją Geralta w serialu Wiedźmin. W swoim wpisie Henry przyznał, że była to dla niego świetna przygoda, prosząc fanów, by pamiętali, że Superman jest ciągle blisko ludzi.