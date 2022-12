Fani są wściekli, że Henry Cavill nie wróci jako Superman. Nawołują do bojkotu DC Comics

Uniwersum DC Comics przechodzi gruntowną przebudowę. Wcześniej informowano, że nowi prezesi DC Studios, James Gunn i Peter Safran, mają zamiar zrezygnować z dotychczasowych superbohaterów, tym samym fani nie mogą liczyć na powstanie Wonder Woman 3 i kolejnej odsłony Aquamana. Niejasny był również los Supermana, którego ponownie miał zagrać Henry Cavill. Po premierze Black Adam powrót aktora był szumnie zapowiadany i nawet sam gwiazdor opublikował wiadomość, w której potwierdził ponowne założenie niebiesko-czerwonego trykotu z peleryną. Ale niedawno plotki mówiły, że w nowych planach nie ma miejsca dla Cavilla i jego Supermana. Dzisiaj aktor oficjalnie ogłosił, że rozstaje się z DC Comics i nie wróci jako Superman w kolejnych filmowych projektach studia.

To smutna wiadomość. Ostatecznie nie wrócę jako Superman. Po tym, jak studio kazało mi ogłosić mój powrót w październiku, przed ich [Jamesa Gunna i Petera Safrana] zatrudnieniem, ta wiadomość nie jest najłatwiejsza, ale takie jest życie. Szanuję to, że James i Peter mają do zbudowania uniwersum. Życzę im i wszystkim zaangażowanym w nowy świat wszystkiego najlepszego i fantastycznych sukcesów – napisał Henry Cavill w swoim oświadczeniu.