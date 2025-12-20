Swen Vincke reaguje na burzę wokół AI. Szef Larian wyjaśnia swoje słowa o nowym Divinity

Swen Vincke postanowił sprostować liczne nieporozumienia, które narosły po ogłoszeniu prac nad nową częścią Divinity. Za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał on, że wiele jego słów zostało błędnie zinterpretowanych w ciągu ostatniego tygodnia.

Swen Vincke, będący współzałożycielem znanego Larian Studios, zdecydował się odnieść do kontrowersji, jakie niedawno wzbudziły jego wypowiedzi na temat generatywnej sztucznej inteligencji . Reżyser zauważył, że po ogłoszeniu prac nad nową produkcją z serii Divinity wiele informacji zostało błędnie zinterpretowanych przez odbiorców. Według szefa studia, całkowity brak analizowania nowych technologii i ich potencjału byłby ze strony zarządu zachowaniem wręcz nieodpowiedzialnym.

Według dewelopera sukcesy firmy wynikają z faktu, że pracownicy mogą realizować zadania w sposób wykorzystujący ich unikalne zdolności i rzemiosło. To dzięki takiemu podejściu możliwe jest dostarczanie najlepszych gier fabularnych na rynku.

Minął tydzień od ogłoszenia Divinity, naszego kolejnego RPG, i wiele rzeczy zostało po drodze źle zrozumianych lub utraconych w tłumaczeniu. DNA Larian to sprawczość. Wszystko, nad czym pracujemy, robimy z myślą o dobru naszych zespołów, gier i graczy. Lepszy dzień pracy oznacza lepszą grę. Nasze sukcesy wynikają z dawania ludziom przestrzeni do działania na własnych zasadach oraz możliwości wydobycia tego, co najlepsze z ich umiejętności i rzemiosła, abyśmy mogli tworzyć najlepsze RPG, jakie jesteśmy w stanie zrobić.

Jednocześnie szef studia uważa, że rezygnacja z analizowania potencjału nowych technologii byłaby zachowaniem nieodpowiedzialnym. Wyjaśnił, że procedury stosowane podczas produkcji w Larian nieustannie ewoluują. Jeśli jakiś proces okazuje się mało wydajny lub nie pasuje do charakteru studia, jest on korygowany.