Uniwersum DC Comics przestaje istnieć. Wonder Woman 3 skasowana, koniec Aquamana

Najbardziej szokującą informacją jest skasowanie Wonder Woman 3. Produkcja Patty Jenkins została zapowiedziana krótko po premierze drugiej odsłony serii, która była mocno krytykowana przez widzów. Według źródeł THR reżyserka niedawno przedstawiła swój pomysł na film, wspólnie napisany ze scenarzystą Geoffem Johnsem, ale Gunn i Safran nie byli zainteresowani rozwojem tego projektu. Mieli przekazać Jenkins, że jej Wonder Woman nie pasuje do ich nowych planów.

Warner Bros. od dawna marzy, aby z uniwersum DC Comics stworzyć drugie MCU. Przez ostatnie lata kilkukrotnie próbowali powtórzyć sukces swojej konkurencji, ale za każdym razem rozpoczynanie uniwersum od nowa kończyło się odwrotnym skutkiem. Dlatego pod koniec października nowymi zarządcami DC Studios (byłego DC Films) zostali James Gunn oraz Peter Safran. Szefowie studia mają wkrótce przygotować konkretne plany dotyczące kształtu i rozwoju uniwersum. Serwis The Hollywood Reporter dotarł do informacji, które sugerują prawdziwe trzęsienie ziemi zarówno dla samego DCEU, jak i widzów, którzy nie będą mogli liczyć na kontynuacje wielu hitów.

Według źródeł odtwórczyni tytułowej roli superbohaterki, Gal Gadot, miałaby zarobić na kolejnym występie aż 20 milionów dolarów, a Patty Jenkins za wyreżyserowanie filmu 12 mln dolarów. Źródła serwisu podają, że w tym przypadku nie chodziło jednak o pieniądze i DC Studios nie będzie miało żadnych ograniczeń finansowych.

Nie jest jasne, czy Gunn i Safran będą chcieli zachować Wonder Woman Gal Gadot, czy też dadzą odpocząć postaci, aby za kilka lat ponownie po nią sięgnąć, z zupełnie inną aktorką. Co ciekawe, Gadot we wtorek niespodziewanie opublikowała post na Twitterze z podziękowaniami dla fanów, pisząc, że jest wdzięczna za granie tej bohaterki. Dodała: „Nie mogę się doczekać, aby podzielić się jej kolejnym rozdziałem z Wami”. Nie było jasne, czy aktorka widziała, że Wonder Woman 3 została anulowana.

Wczytywanie ramki mediów.

Nowi włodarze DC Studios chcą całkowicie odciąć się od Snyderverse i nie będą kontynuować również przygód Aquamana. Przyszłoroczna druga część o przygodach Arthura Curry’ego nie jest zagrożona, ale według najnowszych doniesień trzecia część nie powstanie, a superbohater całkowicie zniknie z radaru. Gunn i Safran nie zrezygnują jednak z Jasona Momoy, który ma stać się kluczową postacią w nowych planach studia. Aktor miałby wcielić się w Lobo, międzygalaktycznego łowcy nagród, który otrzymałby własny film.