Problemy w Naughty Dog. Intergalactic zmusiło twórców do pracy po godzinach

Pod koniec listopada dowiedzieliśmy się, że gra Intergalactic ma przyćmić wszystkie gry Naughty Dog. Okazuje się jednak, że w samym studio nie dzieje się najlepiej. Według informacji przekazanych przez Jasona Schreiera, zespół deweloperski został niedawno zmuszony do pracy w ponadwymiarowym trybie.

Kulisy Intergalactic: The Heretic Prophet. Przymusowe nadgodziny w Naughty Dog

Powodem tego nagłego zintensyfikowania działań była konieczność ukończenia wersji demonstracyjnej Intergalactic: The Heretic Prophet. Demo to musiało być gotowe na wewnętrzny przegląd w bieżącym miesiącu. Decyzja o wprowadzeniu przymusowych nadgodzin była próbą uratowania harmonogramu po tym, jak zespół nie zdołał dotrzymać kilku wcześniej ustalonych terminów.