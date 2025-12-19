Zaloguj się lub Zarejestruj

Problemy w Naughty Dog. Intergalactic zmusiło twórców do pracy po godzinach

Patrycja Pietrowska
2025/12/19 07:30
Zespół stanął przed dużym wyzwaniem.

Pod koniec listopada dowiedzieliśmy się, że gra Intergalactic ma przyćmić wszystkie gry Naughty Dog. Okazuje się jednak, że w samym studio nie dzieje się najlepiej. Według informacji przekazanych przez Jasona Schreiera, zespół deweloperski został niedawno zmuszony do pracy w ponadwymiarowym trybie.

Intergalactic: The Heretic Prophet
Kulisy Intergalactic: The Heretic Prophet. Przymusowe nadgodziny w Naughty Dog

Powodem tego nagłego zintensyfikowania działań była konieczność ukończenia wersji demonstracyjnej Intergalactic: The Heretic Prophet. Demo to musiało być gotowe na wewnętrzny przegląd w bieżącym miesiącu. Decyzja o wprowadzeniu przymusowych nadgodzin była próbą uratowania harmonogramu po tym, jak zespół nie zdołał dotrzymać kilku wcześniej ustalonych terminów.

Od końcówki października pracownicy musieli poświęcać na obowiązki służbowe minimum osiem dodatkowych godzin w każdym tygodniu. Co więcej, studio zrezygnowało z elastyczniejszego modelu pracy, nakazując całemu personelowi obecność w biurze przez pełne pięć dni w tygodniu zamiast dotychczasowych trzech. Ten intensywny okres trwał około siedmiu tygodni i zakończył się całkiem niedawno, ale nie uspokoiło to nastrojów wewnątrz firmy. Pojawiają się obawy, że przy planowanym terminie wydania gry w połowie 2027 roku, wymagania dotyczące nadgodzin będą systematycznie narastać w nadchodzących latach.

Akcja gry Intergalactic: The Heretic Prophet toczy się tysiące lat w przyszłości. Gracz wcieli się w postać Jordan A. Mun, niebezpiecznej łowczyni nagród, która utknęła na odległej planecie, Sempirii.

Jordan będzie musiała użyć wszystkich swoich umiejętności i sprytu, jeśli chce być pierwszą osobą od ponad 600 lat, która opuści jej orbitę.

Intergalactic: The Heretic Prophet tworzone jest od roku 2020. Podczas przygody towarzyszyć Ci będzie gwiezdna ścieżka dźwiękowa od Trenta Reznora i Atticusa Rossa. – brzmi opis gry.

Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Intergalactic: The Heretic Prophet powstaje z myślą o PlayStation 5.

Źródło:https://www.thegamer.com/naughty-dog-crunch-internal-intergalactic-the-heretic-prophet-demo/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

